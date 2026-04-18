自由開講》櫻花之外 看見奧萬大的生物多樣性

◎ 高惠眞

每年初春，位於南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區總會迎來一場盛大的粉色饗宴，從深紅的山櫻花、粉嫩的八重櫻，一路到淡雅潔白的霧社櫻，花色隨著時序層層綜放，吸引無數遊客走進奧萬大賞花，然而，在這片令人流連忘返的花海景緻背後，更蘊藏著森林豐富且珍貴的生物多樣性。

從生態的角度來看，櫻花綻放不只是春日限定的美景，更是森林生命網絡的起點，當花季來臨，不只是遊客駐足拍照的時刻，更是森林生物最活躍的季節。漫步林間，枝頭上常可見綠繡眼、冠羽畫眉靈巧地穿梭覓食、或聽見五色鳥清亮的鳴聲迴盪中；昆蟲在花叢間採蜜、鳥類捕食昆蟲或吸食花蜜。花朵提供食物，吸引昆蟲與鳥類參與其中，進而促使植物繁衍，延續著生生不息的生態循環，這些平凡的互動，彼此形成環環相扣的關係，正是維持森林生態重要的力量。

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為了讓這份生機盎然的美麗得以延續，近年來「生態旅遊」的觀念日益重要，來到奧萬大，賞櫻之旅不僅僅是走馬看花，更能結合鄰近部落的遊程，深入賽德克族或布農族部落，親身體驗山林生活智慧與傳統文化；在旅途中落實無痕山林（Leave No Trace），並支持在地友善耕作的農特產，透過這樣的深度旅遊方式，讓觀光收益回饋在地社區，也讓賞花的遊客轉變成守護山林的一員。

近年來，生物多樣性逐漸成為全球關注的議題，對遊客而言，賞櫻或許只是一趟短暫的旅程；但若能多留意身旁的蟲鳴與鳥叫，便會發現森林遠比眼前的花景更為豐富，春日之季，不妨來一趟奧萬大之旅，放慢我們的腳步走進山林，探索森林的奧妙，讓賞櫻不僅是視覺的感動，更是一場尊重自然、支持在地的永續輕旅行。

（作者為公務員）

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