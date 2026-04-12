自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》增粉送禮、AI詐騙薄利快銷

2026/04/12 16:00

◎ 林書立

近期Threads（脆）平台上熱門話題是，「追蹤增粉送禮」詐騙訊息，大量超商或大賣場美女帥哥店員，出現在Threads「限時鬼貼」（Ghost Posts），限時動態受到店長壓力，必須增長Threads平台粉絲，加入追蹤加入可以領收贈品，受害超商平台如7-ELEVEN，官方帳號已緊急澄清非官方活動，提醒民眾切勿點擊不明連結。刑事警察局165立即依據詐欺危害防制條例，通知社群媒體平台應於24小時內下架，若未配合下架，可罰250萬元以上、2,500萬元以下罰款，但實際情形是，社群平台沒事做，因為限時鬼貼會24小時自動下架，然後重新上載100則，因為詐欺集團不但利AI設計影音圖文，更利用AI代理人程式進行投放！Threads網路平台上媽祖結緣品、大同電鍋、農產品等詐騙貼文層出不窮，現更進一步利用限時貼文功能特性規避罰款。（資料照，圖由行政院提供）Threads網路平台上媽祖結緣品、大同電鍋、農產品等詐騙貼文層出不窮，現更進一步利用限時貼文功能特性規避罰款。（資料照，圖由行政院提供）

限時鬼貼 打詐追不上

脆平台的「限時鬼貼」類似IG限動或是臉書限時動態，本來就會在發佈後24小時，自動封印入典藏。操作方式只要在發文介面點擊「小水滴圖示」或「＋」切換，特色內容僅限關注者查看，且互動資訊不公開，旨在打造更私密的短暫互動，目標還是到大池塘打水，把被害者打包到封閉群組LINE進行詐騙情緒信任培養，我們費心幫社群平台全面考量的「通報後24小時下架」，其實不論臉書、IG與Threads都不需處理也不會違法被罰，因為「限時動態」本來設計就是24小時會自動下架，累就累死拼命通報的企業與政府官員而已。

網路詐騙三劍客、AI、社交工程、被騙心理學

詐團會在Threads等社群平台刊登販售杜拜巧克力的貼文。（資料照，刑事局提供）詐團會在Threads等社群平台刊登販售杜拜巧克力的貼文。（資料照，刑事局提供）2026年的網路詐騙，從「杜拜巧克力」、「愚人節瘋狂商品」、「這不是豬血糕」，利用視覺與味覺衝擊在 Threads 引發熱烈討論，除了運用AI生成虛擬店員，店員有難，成功吸引年輕族群的關注、還有貼心的AI假醫生，推銷健康養生不吃藥，瞄準中高齡者推銷「透骨風濕軟膏」，專業的AI假醫美，針對熟女推出「美白瘦瘦針」，過去許多文案都可以看到「簡體字」，2026則看見「中文亂碼」、「六指琴魔」因為AI還不知道不繁體字不是亂造字、人類手指不是越多越好。

投放限時廣告是網路拉鋸戰場

可以肯定的是AI代理人程式如小龍蝦等，已經可以自動協助生成更多的假帳號，鎖定「追蹤送贈禮」或「金流認證有保障」，利用贈品卸除「防詐五不」的不接、不聽、不點、不傳、不信，就在看見網路帥哥、美女蒙難，必須限時漲粉，立刻棄甲，點讚、追蹤、心中小鈴鐺，看見贈品不顧一切搶時間，傳送個資、傳送帳號，於是打詐儀表板雖然呈現受詐騙金下降，但是詐騙件數每日仍居高不下，因為現代詐騙高度利用AI擴大打擊面，24小時打完就跑，成為2026詐騙經濟學「薄利快銷（Small profits but quick turnover）」新詐騙趨勢。

（作者為銘傳大學犯罪防治學系助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書