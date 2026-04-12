自由開講》增粉送禮、AI詐騙薄利快銷

◎ 林書立

近期Threads（脆）平台上熱門話題是，「追蹤增粉送禮」詐騙訊息，大量超商或大賣場美女帥哥店員，出現在Threads「限時鬼貼」（Ghost Posts），限時動態受到店長壓力，必須增長Threads平台粉絲，加入追蹤加入可以領收贈品，受害超商平台如7-ELEVEN，官方帳號已緊急澄清非官方活動，提醒民眾切勿點擊不明連結。刑事警察局165立即依據詐欺危害防制條例，通知社群媒體平台應於24小時內下架，若未配合下架，可罰250萬元以上、2,500萬元以下罰款，但實際情形是，社群平台沒事做，因為限時鬼貼會24小時自動下架，然後重新上載100則，因為詐欺集團不但利AI設計影音圖文，更利用AI代理人程式進行投放！Threads網路平台上媽祖結緣品、大同電鍋、農產品等詐騙貼文層出不窮，現更進一步利用限時貼文功能特性規避罰款。（資料照，圖由行政院提供）

限時鬼貼 打詐追不上

脆平台的「限時鬼貼」類似IG限動或是臉書限時動態，本來就會在發佈後24小時，自動封印入典藏。操作方式只要在發文介面點擊「小水滴圖示」或「＋」切換，特色內容僅限關注者查看，且互動資訊不公開，旨在打造更私密的短暫互動，目標還是到大池塘打水，把被害者打包到封閉群組LINE進行詐騙情緒信任培養，我們費心幫社群平台全面考量的「通報後24小時下架」，其實不論臉書、IG與Threads都不需處理也不會違法被罰，因為「限時動態」本來設計就是24小時會自動下架，累就累死拼命通報的企業與政府官員而已。

網路詐騙三劍客、AI、社交工程、被騙心理學

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詐團會在Threads等社群平台刊登販售杜拜巧克力的貼文。（資料照，刑事局提供）2026年的網路詐騙，從「杜拜巧克力」、「愚人節瘋狂商品」、「這不是豬血糕」，利用視覺與味覺衝擊在 Threads 引發熱烈討論，除了運用AI生成虛擬店員，店員有難，成功吸引年輕族群的關注、還有貼心的AI假醫生，推銷健康養生不吃藥，瞄準中高齡者推銷「透骨風濕軟膏」，專業的AI假醫美，針對熟女推出「美白瘦瘦針」，過去許多文案都可以看到「簡體字」，2026則看見「中文亂碼」、「六指琴魔」因為AI還不知道不繁體字不是亂造字、人類手指不是越多越好。

投放限時廣告是網路拉鋸戰場

可以肯定的是AI代理人程式如小龍蝦等，已經可以自動協助生成更多的假帳號，鎖定「追蹤送贈禮」或「金流認證有保障」，利用贈品卸除「防詐五不」的不接、不聽、不點、不傳、不信，就在看見網路帥哥、美女蒙難，必須限時漲粉，立刻棄甲，點讚、追蹤、心中小鈴鐺，看見贈品不顧一切搶時間，傳送個資、傳送帳號，於是打詐儀表板雖然呈現受詐騙金下降，但是詐騙件數每日仍居高不下，因為現代詐騙高度利用AI擴大打擊面，24小時打完就跑，成為2026詐騙經濟學「薄利快銷（Small profits but quick turnover）」新詐騙趨勢。

（作者為銘傳大學犯罪防治學系助理教授）

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