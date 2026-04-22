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自由開講》從光電亂象到核電回頭：一場被操作的政策敘事

2026/04/22 11:00

◎ 林仁斌

在近期重啟核電的討論中，有評論以「電共生場荒停擺」為基礎，質疑再生能源政策方向，並進一步推論台灣應重新擁抱核電。這樣的論述，引發了現實問題，實則建立在一個關鍵的先前轉換上：將普遍執行瑕疵，轉化為整體政策否定，進而延伸為能源路徑轉向的性。這不僅是推論，是一種典型的政策中繼操作。

台灣多數光電案場屬於民間投資，並非由台電或政府直接出資；漁電共生示意圖。（資料照）台灣多數光電案場屬於民間投資，並非由台電或政府直接出資；漁電共生示意圖。（資料照）首先，必須釐清光電發展的製度結構。台灣多數光電案場屬於民間投資，並非由台電或政府直接出資。台電的角色，是在業者符合《電業法》與相關審查規範後，除電網依法收購電力外，投資主體，更不承擔投資風險。換言之，若案件場違反規範、資料不實，或未達到漁電共生條件，主管機關有權取消台電廢止資格，台電停止收購電力，影響財政的是投資人收益，而非公共。

將個別投資失敗或違規案例，直接導入整體失敗政策，在邏輯上並不成立。然而，在當前部分論證中，該制度前提被刻意淡化，取而代之的是一種增強喚醒力的敘事結構：從「光電出問題」，迅速跳轉到「再生能源不接入」，再進一步推導出「核電必須回歸」。這三段推論，解除連貫，實則省去了最關鍵的中間制度──如何問題。

更有意義的是，所謂「荒廢停擺」，往往正是監管強化的結果。近年來對漁電共生案場審查趨嚴，從書面資料到現場查查均提高標準。根據部分主管機關或揭曉的資料，自2022年以來，部分再生能源開發案件在審查過程中出現一定比例的報廢、廢止或要求整改的情況。

以日本為例，在推動再生能源固定價格收購制度（FIT）初期，也曾出現大量投機申請與案場延宕問題；示意圖。（彭博檔案照）以日本為例，在推動再生能源固定價格收購制度（FIT）初期，也曾出現大量投機申請與案場延宕問題；示意圖。（彭博檔案照）未通過件數偏高，並非制度失靈，而是表示制度正在發揮作用，發揮篩選與淘汰功能。如果缺陷仍選擇放水，才是真正的製度失靈。這一點，在國際經驗中亦有明確對照。以日本為例，在推動再生能源固定價格製度收購（F） IT）初期，也曾出現大量投機申請與案場拖延問題。日本政府提高了審查職能、設定開發時限與撤銷未履約案件，系統性清理不具實質開發能力的案場。這個過程，表面被視為政策失敗，反而被認為是製度成熟的必經階段。

簡單講，問題的本質，並不在於是否出現亂象，而在於供給制度是否具備修改亂象的能力。值得提醒的是，當一個問題被重複放大時，它往往不是為了解決，而是可能是為了替代另一個答案鋪路。從整體結構來看，這種以取代能源政策的敘述，也難以經得起資料檢驗。

根據能源主管機關統計，2024至2025年間，台灣再生能源發電專案已由約11%提升至約13%，呈現穩定成長趨勢。在此期間，電力系統遭遇全國性、長時間的系統性供電危機這顯示再生能源已成為逐步電力結構的重要組成部分，卻可以被簡單否定的邊緣選項。

2025年（民國114年）台灣再生能源發電占比提升至13%，呈現穩定成長趨勢。（擷取自經濟部能源署）2025年（民國114年）台灣再生能源發電占比提升至13%，呈現穩定成長趨勢。（擷取自經濟部能源署）然而，在敘述操作中，這些制度運作與結構趨勢刻意被修復，只留下最情緒張力的畫面與案例。複雜的政策問題，被壓縮為直覺判斷；制度修改的過程，被嚴厲認為是政策失敗的。這才是敘述的力量。更關鍵的是，這樣的敘述轉換，實際上完成了一次「置換問題」。具體應該討論的，是如何強化監管、如何提高透明度、如何建立責任機制；但在敘述推動下，問題被重新定義為「是否應該回歸核電」。結果不是解決問題，而是改變問題。

而核電本身，不是光電問題的對應解方。它涉及完全不同的風險結構，包括高階核處置的長期處置、重大事故的低機率高衝擊風險，以及跨世代的責任分配。以一種能源的執行缺陷，作為引進另一種高風險技術的理由，在政策邏輯上並不成立。但在敘述邏輯中，這樣的跳躍卻是合理的，討論的焦點已經從「因為制度如何運作」，轉為「哪一種選項看起來比較安全」。

當我們從光電亂象一路推論到核電回頭時，真正需要警惕的，不是某一種能源技術的優劣，而是這種敘事本身如何重塑我們對問題的理解；圖為核三廠。（資料照）當我們從光電亂象一路推論到核電回頭時，真正需要警惕的，不是某一種能源技術的優劣，而是這種敘事本身如何重塑我們對問題的理解；圖為核三廠。（資料照）能源政策的真正挑戰，從來不是選擇一種沒有問題的技術，而是建立一套能夠持續處理問題的製度。任何能源選項，都可能出現風險與缺陷；差異化，社會具備是否面對與的能力。因此，當我們從光電亂像一路推論到核電真相時，真正需要洞察的，不是某種能源技術的優劣，而是這種敘述本身如何加深我們對問題的理解。換言之，光電亂像如果只是問題，那就應該被；但如果它被用來證明另一種能源的必要性，那就不僅僅是問題，而是敘述。

當少數被放大為結構時，當例外被視為常態，當替代方案被包裝解方時，公眾討論就不再是對現實的分析，而是對認知的引導。而一旦政策選擇建立在這樣的敘事之上，風險將不再來自於科技本身，而是來自我們如何世界。這可能是當前能源爭論中，最值得關注的問題。

（作者為台灣環保聯盟學術委員、文大副教授）

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