林修民 半導體看天下》記憶體價格高漲導致消費型需求減少

雖然有某些中國的記憶體模組價格崩盤的新聞出現，但基本上那些都是中國黃牛囤積炒作太過誇張，在短期之內，記憶體的需求仍然十分高漲，從居然還有主機板廠商願意重新推出DDR3的新主機板就可以證明。

◎ 林修民

根據外國網媒VideoCardz報道，受限於組裝成本壓力，中國主機板廠商七彩虹預計於5月初重新投入生產DDR3主機版，因應DDR4/DDR5缺貨導致組裝成本壓力高漲，其晶片組則使用Intel H81。

根據Intel官方資料，Intel H81是2013年推出的入門級晶片組，採用LGA 1150處理器插座，支援代號為Haswell的第4代Intel Core處理器。該平台僅支援DDR3記憶體。

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中國主機板廠商七彩虹預計於5月初重新投入生產DDR3主機版，其晶片組則使用Intel H81。（路透檔案照）

這波記憶體的高漲真的是筆者踏入半導體世界首見

通常半導體只會隨著技術演進，效能越來越越好，或者是單位容量價格越來越低。價格會上漲，通常只是跌深反彈。

上一次記憶體的結構性大漲，大概就是2013年韓國廠商SK海力士在中國無錫工廠發生大火，供應減少之後DDR3的價格回升。

但這一次由於AI浪潮的關係，不只同世代DDR5價格越來越高，甚至連已經淘汰的舊世代DDR3/DDR4都回來了。

這一次由於AI浪潮的關係，同世代的DDR5價格越來越高。（彭博檔案照）

下圖是筆者去年退役的舊電腦中取出來的DDR3模組，從標籤上可以看到這個DDR3是2013年所購買，一直工作了12年之後，我才讓它退役，這樣的模組竟然還能在新主機產品當中有重新上場的機會，真的見證了記憶體界的奇觀。

作者從去年退役的舊電腦中取出來的DDR3模組，從標籤上可以看到這個DDR3是2013年所購買。（作者提供） DDR3與DDR4主機板不同

DDR4三星跟美光還有在持續供應，但是DDR3基本上第一線業者應該已經全部退出，而在控制器端的部分， Intel跟AMD還有持續支援DDR4，但DDR3就已經全部退出了，所以在這種情況底下，現有的DDR3晶片組應該都是通路商的庫存，甚至最怕的是二手貨的翻新。

AI所導致的記憶體需求仍然高漲中

雖然有某些中國的記憶體模組價格崩盤的新聞出現，但基本上那些都是中國黃牛囤積炒作太過誇張，在短期之內，記憶體的需求仍然十分高漲，從居然還有主機板廠商願意重新推出DDR3的新主機板就可以證明。

美光、三星和SK海力士等大廠，還有生產DDR4記憶體，但DDR3已不供貨。（法新社檔案照）（作者為科技專欄作家）

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