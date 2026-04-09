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自由開講》鄭麗文一路呼應中共的敍事

2026/04/09 12:00

◎ 李文忠

鄭麗文昨天（4/8）說：「歷史悲劇根源在國共內戰」，意在呼應中共的敍事，毫不意外，但這樣對歷史的解讀堪稱怪異，接下來還會有更多不意外的呼應，這正是北京看重鄭的原因。這條路的終點是和平統一否則武統，但台灣人民不會答應。

國民黨主席鄭麗文表示歷史悲劇根源在國共內戰，意在呼應中共的敍事。（國民黨提供）國民黨主席鄭麗文表示歷史悲劇根源在國共內戰，意在呼應中共的敍事。（國民黨提供） 歴史悲劇的根源是中共當政。從中國大歷史來看，中國前途在孫中山指明的方向：「三民主義：民族主義、民權主義、民生主義」，或者說他肇建的「民有、民治、民享」的民主共和國，也就是五四運動揭橥的「德先生、賽先生」（民主、科學）。可惜孫中山早逝，五四諸君子書空咄咄，加上中國百年破，抗戰勝利後國家山窮水盡，中共得以建政。

如果中國走向孫中山三民主義的道路，以中國人民的勤奮、文明的悠遠、土地的廣茅、物産的豐饒，21世纪必能崛起與美國東西輝映。

當然中國要走向三民主義走向民主不容易，退而求其次，如果走向劉少奇、周恩來、鄧小平、胡耀邦、趙紫陽以民為本、發展經濟但不稱霸的道路，雖有波折倒退，也可能走出康莊大道。

不幸地是，中國竟走上毛澤東、習近平左傾幼稚、霸權専制的路徑，對內繼續一黨專政，壓迫新疆、西藏及香港，對外一改韜光養晦，走上霸權擴張，在台海、南海生事。

習近平將中國帶往左傾幼稚、霸權専制的路徑。（歐新社檔案照）習近平將中國帶往左傾幼稚、霸權専制的路徑。（歐新社檔案照） 中國固然已經富強起來，但也引起以美國為首民主國家及周遭國家高度疑慮、對抗，萬一因此爆發戰爭、改革開放的果實可能倒退三十年，這是一條自毀的不歸路，對中國、對台灣、對周遭國家、對全世界都是大不幸、亟須避免。

如果中國和平崛起，一步一步走向三民主義的道路，台灣永為兄弟之邦，甚至有合理、自願的終極安排亦無不可。

台灣的選擇很簡單，維護自由民主的生活方式，中國走向三民主義的道路，兩個民主國家之間又是同文同種，一切好談，否則，我們只能誓死抵抗。

（作者為前立法委員）

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