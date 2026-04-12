法操》【司想評論】拿完 600 萬遺產就想「回歸本家」？法院為何駁回聲請？

依民法規定，只要出現幾種情況，法院就不會准許收養，例如：想藉收養來逃避原本應負的法定義務、收養對本生父母明顯不利，或是存在其他重大理由，顯示這樣的收養已經偏離制度本來的目的。此外，只要收養本身有無效、得撤銷的原因，或違反其他法律規定，法院同樣會直接不予認可。

◎ 法操司想傳媒

法院認為其行為有違收養制度重在扶養與家族延續的精神，且恐造成不公平結果，最終駁回其聲請。（取自貼文）不少夫妻因為生理因素無法生育，或是因為傳統觀念想要傳遞香火，選擇收養他人子女，不過收養在民法當中要件相當嚴格，除了要避免收養制度遭到濫用外，也要防止有人心人只是為了繼承遺產而被收養。



近期有則新聞報導指出，男子阿辰於成年後被叔叔阿德收養，收養關係成立不久，阿德即過世。阿辰因身為養子，依法成為唯一繼承人，取得逾600萬元遺產。然而，阿辰在繼承遺產後，才以「欲回本家照顧生母」為由向法院聲請終止收養關係。法院認為其行為有違收養制度重在扶養與家族延續的精神，且恐造成不公平結果，最終駁回其聲請。



成年收養需要什麼要件？



收養後，養子女對於本家的權利義務就會因此停止，並與收養家庭建立關係。為了避免有人想藉由被他人收養而規避權利義務，法院在審酌是否准許收養時會考慮不少因素。



依民法規定，只要出現幾種情況，法院就不會准許收養，例如：想藉收養來逃避原本應負的法定義務、收養對本生父母明顯不利，或是存在其他重大理由，顯示這樣的收養已經偏離制度本來的目的。此外，只要收養本身有無效、得撤銷的原因，或違反其他法律規定，法院同樣會直接不予認可。



實務上，成年收養真正的意義，通常不在於財產或身分利益，而是收養雙方早已因長年共同生活、彼此照顧扶持，累積出像親生父母與子女一樣深厚的感情。這種情況下，透過成年收養，等於是讓「早就存在的親子關係」，在法律上得到正式承認。



也正因為收養會大幅影響當事人的身分關係與權利義務，國家必須透過法院積極介入審查。法院在認可成年收養時，不只會看形式上的法律要件，還會深入了解雙方的動機是否正當、是否符合倫理與法律精神，並實際調查彼此之間，是否真的因長期相處而形成事實上的親子關係。目的就是避免有人濫用成年收養制度，假借親情之名，實際上卻是為了逃避責任或追求財產利益。



終止收養需要什麼要件？



民法第1080條規定，養父母與養子女之關係，可以由雙方合意終止之，如果養子女為未成年人者，就應該要向法院聲請認可。除此之外，夫妻一方在收養後死亡，或是夫妻離婚了，也可以合意終止收養。而如果養父母死後，養子女也可以向法院聲請終止收養關係。



本件法官指出，阿辰既然接受成為養子，就應同時承擔養子的義務，包括維持收養關係並履行祭祀責任。繼承全部遺產後再提出終止收養，若准許，收養關係僅維持兩年，不僅有失公平，也違背收養的原意。



至於阿辰主張要照顧生母，法院認為即便不終止收養，仍可履行孝道，且原生家庭其他手足也可分擔照護，生母當初同意出養時也不擔心照顧問題。若准許其在繼承遺產後終止收養，恐導致收養制度被濫用，因此依法駁回其聲請。

本文經授權轉載自法操》【司想評論】拿完 600 萬遺產就想「回歸本家」？法院為何駁回聲請？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法