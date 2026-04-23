自由開講》當能源辯論只剩下「缺不缺電」：台灣真正缺的是制度

◎ 林仁斌

近年來，台灣能源討論經常被簡化為一個問題：「會不會缺電？」然而，當所有爭論都被壓縮為供電是否足夠，真正關鍵的制度問題反而被忽略。能源政策不只是電量多寡，而是整個電力系統如何運作、如何應對風險，以及如何支撐產業轉型。

隨著人工智慧與資料中心快速擴張，從美國到歐洲，各國都在重新評估電網容量與系統韌性；示意圖。（圖取自freepik）在全球範圍內，電力需求上升早已不是例外，而是趨勢。隨著人工智慧與資料中心快速擴張，從美國到歐洲，各國都在重新評估電網容量與系統韌性。國際能源總署（IEA）預估，未來幾年全球電力需求仍將維持約2%至3%的年成長，而數位產業正是主要推力之一。換言之，問題從來不只是「需不需要更多電」，而是電力系統是否準備好面對新的需求結構。

若仔細檢視相關論述，便會發現許多能源辯論其實混淆了三個不同層次的問題：電力需求的變化、能源結構的選擇，以及電網治理能力。當這三個層次被混為一談時，能源政策討論便容易失去焦點。

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將人工智慧產業帶來的用電成長視為能源政策失敗，本身就是一種錯置因果。IEA估計，全球資料中心用電量在2024年約為415 TWh，到2030年可能接近945 TWh，幾乎翻倍。這樣的規模相當於一個大型工業化國家的年度用電量。在美國，能源資訊署已預測未來數年電力需求將持續創下新高，其中重要原因之一正是人工智慧資料中心與雲端運算的擴張。在歐洲，數位產業與電氣化工業也同樣推動用電需求成長。換言之，當經濟逐漸走向數位化與電氣化，電力需求增加本身就是一種結構性變化。

真正的問題並不在需求是否增加，而在於電力系統是否具備足夠的彈性與規劃能力來因應新的需求型態；圖為台電尖山發電廠。（資料照）電力需求成長未必代表能源政策失敗，它往往只是產業升級的副產品。真正的問題並不在需求是否增加，而在於電力系統是否具備足夠的彈性與規劃能力來因應新的需求型態。在台灣的能源辯論中，「乾淨電力」經常被簡化為核電問題。

但在全球能源政策中，低碳電力從來不是單一技術，而是一個多元系統。再生能源、儲能系統、智慧電網與需求管理，都是同一個能源轉型工程的一部分。IEA預測，未來幾年全球新增電力需求中，大部分將由低排放能源滿足，其中太陽能與風電是成長最快的來源。歐洲的經驗顯示，即使再生能源比例提高，電力系統仍可透過跨國電網互聯與市場調度維持穩定。美國加州近年的電網韌性提升，也與大規模電池儲能的部署密切相關。

這些案例顯示，能源轉型的核心其實是系統設計，而不是單一能源技術。如果說20世紀的能源政策核心是發電容量，那麼21世紀的能源政策核心正逐漸轉向電網治理。過去的電力系統依賴大型集中式電廠提供穩定基載。但隨著再生能源比例提高，電力系統正在轉向分散式能源與智慧電網。在這樣的系統中，穩定供電不再完全依賴單一大型電廠，而是取決於整體系統的調度能力。

在這樣的系統中，穩定供電不再完全依賴單一大型電廠，而是取決於整體系統的調度能力；圖為核三廠（資料照，台電提供）未來能源安全的關鍵，很大程度取決於三個因素：電網調度能力、儲能與備援容量，以及市場制度是否鼓勵靈活用電。台灣確實同時面臨能源轉型與用電成長的壓力，但真正需要回答的，從來不是「要不要某一種能源」，而是如何建立一套能長期運作的制度。這包括電網現代化、儲能部署、需求管理，以及更透明的成本與風險分配。

一個社會的能源安全，不取決於它擁有多少發電廠，而取決於它是否具備調度與治理整體系統的能力。當能源辯論持續被鎖在單一選項之中，真正決定結果的制度能力，反而被排除在公共討論之外。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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