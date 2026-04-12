自由開講》北台第二高鐵系列（六）：黑潮閃電與雙子特區：建請推動「台日友好磁浮新幹線」與對等專用區

◎ 我的tod丹鳳站

致 賴總統、卓院長：

面對2026年全球AI算力爭奪戰與地緣政治新局，台灣應採取更為主動的「超對稱戰略」。建請政府與日本政府商議，採取「對等特區、極速連結」模式：於台北港劃定1000公頃日本專用區，於那霸港劃定1000公頃台灣專用區，並以時速600公里超導磁浮（SCMaglev）串聯。這座由「台日友好新幹線」構成的海上長城，將守護未來百年的亞洲算力安全。

台北港劃定1000公頃日本專用區，於那霸港劃定1000公頃台灣專用區，以時速600公里超導磁浮（SCMaglev）串聯，建構「台日友好新幹線」。（作者提供）一、對等特區：台北港「日資基地」與那霸港「台灣矽谷」

那霸港台灣特區（1000公頃）：部署20座台積電2奈米晶圓廠。這並非產業外流，而是將「矽盾」向外延伸600公里。透過那霸特區，台灣可直接鎖定日美同盟的能源與軍事保護，確保2奈米製程在任何變局下都能維持全球算力供應。

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台北港日本特區（1000公頃）：提供日本索尼（Sony）、三菱（Mitsubishi）及設備商東京威力科創（TEL）等關鍵供應鏈進駐。這將使台北港成為日本半導體設備與材料的海外核心基地，實現「台日產業深度鑲嵌」。

那霸港台灣特區部署20座台積電2奈米晶圓廠。圖為台積電日本熊本廠。（資料照）二、1200%容積率：雙端「AI雙子塔」的垂直城市

配合磁浮總站設立，雙邊特區均應導入1200% 高容積率（FAR）開發模式：

垂直矽谷：在台北港與那霸港車站上方，分別興建高度逾350公尺的「台日AI雙子塔」。

TOD極速生活圈：當時速600公里的磁浮列車將兩地縮短至1小時通勤圈，台北與那霸將實質融合成一個「跨海超大都市區」。兩國的高階工程師與研發人才可自由流動，實現早上在台北研發、中午在那霸監控、傍晚回台晚餐的極速節奏。

雙邊特區應導入1200%高容積率開發模式，在台北港與那霸港車站上方，分別興建高度逾350公尺的「台日AI雙子塔」。（作者提供）三、海上長城：從「守土」到「連心」的戰略轉向

這條磁浮軌道不僅運輸人才，其隧道內併設的超高壓直流電網與超純水管線，將使台日兩國的能源與物資生命線合而為一。這座「海上長城」不再是為了封閉，而是為了連結。當台灣與日本的經濟利益透過這2000公頃特區 與660公里軌道徹底鎖定，任何對區域和平的威脅都將在物理上直接衝擊兩國的命運。

四、結語：航向智慧繁榮的2026

古長城守護的是過去的疆土，而「台日友好磁浮新幹線」守護的是未來的算力。建請政府將此列為國家戰略之首，以黑潮閃電般的決心，修築這條通往永恆繁榮與安全的海上坦途。

磁浮軌道不僅運輸人才，其隧道內併設超高壓直流電網與超純水管線，將使台日兩國的能源與物資生命線合而為一，成為「海上長城」。（作者提供） （作者為科技業品保工程師）

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