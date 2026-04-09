自由開講》從鄭習會 談和平靠實力

◎ 簡三豐

國民黨主席鄭麗文一行己於4月7日啓程到中國，可望於10日與習近平見面，而「鄭習會」的政治互動，再度引發國內對兩岸關係與國防政策的高度關注。在區域安全局勢日益緊張之際，如何在經濟發展與國防安全之間取得平衡，已成為台灣無可迴避的核心課題。

「和平靠國防」與「首戰即終戰」

國民黨主席鄭麗文一行人己於4月7日啓程到中國，可望於10日與習近平見面。（國民黨提供） 回顧近年政策論述，「和平靠國防」與「首戰即終戰」兩種截然不同的觀點，不僅反映政治立場差異，更深刻影響台灣的戰略選擇與國家未來。

蔡英文前總統曾於金門八二三紀念場合強調，民主國家的責任在於守護主權與自由，並明確指出妥協與退讓無法換得真正和平。這樣的立場，與國防部所宣示「具備拒敵於彼岸、擊退來犯之能力」的戰略目標相呼應。其核心精神在於：備戰才能阻戰，唯有具備堅實防衛能力，才能有效嚇阻潛在衝突，確保區域穩定。

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反觀前總統馬英九提出「首戰即終戰」的說法，主張一旦戰事爆發即無勝算，甚至質疑外部盟友的協防意願。此一論述雖試圖降低對抗風險，卻可能在無形中削弱社會對自我防衛的信心，甚至被對岸誤判為意志薄弱。歷史經驗一再證明，缺乏防衛決心往往招致更高風險，而非帶來和平。馬英九和蘇起所標榜不合時宜的「九二共識」，有如強迫九天玄女與二郎神君共處一室，一樣光怪荒誔不合常理，令人啼笑皆非！

回顧二戰前夕，英國首相張伯倫採取綏靖政策，與納粹德國簽訂慕尼黑協議，試圖以讓步換取和平，最終卻未能阻止戰爭爆發。其後邱吉爾上任，堅定宣示「絕不投降」，成功凝聚國家意志，帶領英國度過危機。這段歷史清楚說明，和平並非建立於退讓，而是奠基於實力與決心。

從經濟角度觀察，國防與經濟並非對立關係，而是相互支撐的雙軌結構。穩定的安全環境，是吸引投資與維持產業發展的前提。若台海局勢因防衛能力不足而動盪，無論是外資信心、供應鏈布局，或出口導向產業，都將面臨重大衝擊。反之，適度提升國防預算，推動國防自主與產業升級，不僅可強化安全，也能帶動科技研發與就業機會。

此外，近年來台美邦誼空前友好，可謂堅若磐石，雙方在安全、經貿與科技領域合作日益緊密。美國對印太戰略的重視，使台灣在區域中的角色更為關鍵。經國先生說：「台美關係合則兩利；分則兩害」，「台美真朋友」不僅是外交口號，更體現在實質的軍售、訓練與戰略協調上。這種夥伴關係的深化，建立在台灣具備自我防衛能力與共同價值的基礎上，而非單方面依賴。

若無實力支撐 「鄭習會」難對等

「鄭習會」所象徵的兩岸接觸，固然有助於降低誤判風險，但若缺乏實力支撐，對話往往難以取得對等地位。真正有效的交流，必須建立在彼此尊重與實力平衡之上，避免淪為統戰認知戰樣板，混淆國際視聽，損及國家長遠利益。

綜合而言，台灣面對的並非單純的軍事或經濟選擇，而是國家整體戰略的調整。在全球民主與威權對峙日益鮮明的格局下，台灣唯有堅守自由民主價值，強化國防實力，深化國際合作，方能在變局中站穩腳步。

和平從來不是憑空而來，而是建立在堅強防衛與清晰戰略之上。圖為陸軍海馬士實彈射擊。（資料照） 和平從來不是憑空而來，而是建立在堅強防衛與清晰戰略之上。從「鄭習會」的觀察出發，我們更應認清現實：唯有堅強的國防實力，和平才有保障，自助而後人助，台灣必須與世界自由民主國家並肩聯盟，共同捍衛自由人權等普世價值，與台海區域的穩定和平。

（作者為留美企管碩士MBA）

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