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自由開講》明星高中培育私校校長 教育的弔詭現象

2026/04/22 08:30

◎ 陳啟濃

北一女中校長陳智源將在8月1號轉任私立學校校長。（擷取自北一女官網）北一女中校長陳智源將在8月1號轉任私立學校校長。（擷取自北一女官網）北一女中校長將在8月1號轉任私立學校校長，明星高中校長紛紛提早退休，轉任私立中學校長，這是教育界現在很流行的現象，但卻不是正常的現象。

首先是突顯社會只重視虛名而不重視實質的虛假文化，凡事只講求亮麗的外表與形式，不切實際的虛名，卻不重視教育的實質內涵以及深刻的意義。明星高中是學生優秀不見得是校長優秀，明星高中的校長仗著學校亮麗的升學率，坐收辦學績優的美名，卻不見得自己真的有三頭六臂能夠教育英才的功力。

明星高中退休校長可以勝任私立中學校長的職位，不代表能力強，而是學校的同質性高；圖為北市114學年度高中以下學校連任、轉任、新任校（園）長布達、宣誓及交接典禮。（台北市教育局提供）明星高中退休校長可以勝任私立中學校長的職位，不代表能力強，而是學校的同質性高；圖為北市114學年度高中以下學校連任、轉任、新任校（園）長布達、宣誓及交接典禮。（台北市教育局提供）而私立中學因為是經過淘汰篩選，學生相對優秀，家長對教育也比較支持，社經地位較高，學校的這些條件跟明星高中很接近，所以明星高中退休校長必然可以勝任私立中學校長的職位，當然不代表他的能力強，而是學校的同質性高。

所以明星高中跟私立中學都是一種教育的階級複製功能的發揮，跟教育的意義在講求促進社會流動的精神大相違背。數十年前許多鄉下孩子靠教育可以翻身，現在的升學相對是在鞏固階級的利益，不僅城鄉差距以及社會階層的不同，加上升學考試的難度，促進階級流動的教育精神已經很難發揮。

（作者資深教育工作者）

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