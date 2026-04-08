汪浩時間》鄭麗文捧孫文，無法掩護她投共!

國民黨在國內卡軍購，對外則到南京向獨裁政權卑躬屈膝。這種將「九二共識」窄化為投降通關密碼的行為，不僅背叛了孫文的民主理想，更讓國民黨淪為中共分化台灣的配角。再華麗的弔古辭令，也遮掩不了其向威權低頭、出賣國家尊嚴的投共本質。

◎ 汪浩

鄭麗文在中山陵發表演說，試圖拉攏蔣渭水、林獻堂等抗日先賢的歷史光環，將國民黨訪中塑造為承襲孫文遺志的「和平使命」。

鄭麗文在中山陵發表演說，試圖拉攏蔣渭水、林獻堂等抗日先賢的歷史光環，將國民黨訪中塑造為承襲孫文遺志的「和平使命」。（取自國民黨官網） 然而，這場演說與其說是對歷史的致敬，不如說是對現實的扭曲。她煽動對日仇恨，卻對此刻正以機艦威脅台灣、踐踏民主的中共隻字不提，這種「聯共抗日」的幽靈修辭，早已脫離台灣主流民意。

事實上，孫中山當年主張弱小民族自決，若他目睹今日習近平一人集權、廢除任期限制，恐怕會再度氣絕。鄭麗文宣稱要在兩岸種下「和平種子」，卻無視這份和平是以消滅中華民國主權為代價。學者廖達琪精確指出，這是中共在鄭最弱勢時給予「高規格接待」的統戰策略。

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學者廖達琪精確指出，這是中共在鄭麗文最弱勢時給予「高規格接待」的統戰策略。（資料照） 國民黨在國內卡軍購，對外則到南京向獨裁政權卑躬屈膝。這種將「九二共識」窄化為投降通關密碼的行為，不僅背叛了孫文的民主理想，更讓國民黨淪為中共分化台灣的配角。再華麗的弔古辭令，也遮掩不了其向威權低頭、出賣國家尊嚴的投共本質。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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