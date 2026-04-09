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自由開講》國民黨「廢人不廢院」 讓監察權真空化

2026/04/09 13:00

◎ 再米

國民黨近日拋出「廢人不廢院」，表態不推薦監委人選，乍看像是在對監察院長年積弊表達不滿，實際上卻是把制度爭議直接推向監察權斷層。當新一屆監委提名程序已啟動，而現任監委任期又將屆滿之際，這種做法不是改革，而是讓憲政機關先陷入空轉，再把空轉後果回頭算在制度本身。

國民黨近日拋出「廢人不廢院」，表態不推薦監委人選，之後又改口提到總統府若有誠意，明示國民黨可推薦人數；國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）國民黨近日拋出「廢人不廢院」，表態不推薦監委人選，之後又改口提到總統府若有誠意，明示國民黨可推薦人數；國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）監察院是否該改，當然可以辯論。從提名機制、權限配置到近年爭議頻仍，監察院確有檢討必要；但若真要改革，正辦應是修憲、修法與職權重整，而不是在現行憲政架構尚未改變前，先把人事補實抽掉，再把機關失能包裝成原則立場。反對監察院，可以公開主張廢院；反對被提名人，也可以在立法院行使同意權。唯獨不能把消極不處理說成制度改革，更不能把放空程序說成政治風骨。

這條界線，其實早有清楚答案。司法院釋字第六三二號已指出，總統應適時提名，立法院也應適時行使同意權，以維持監察院正常運作。換言之，可以不同意個別人選，不能讓整體程序停擺；可以在制度內否決，不能先讓制度失血，再回頭指責制度無效。這不叫監督，而是把憲政責任轉成政爭操作。

監察院並非全然沒有實際功能。第六屆監委任內累計糾正四百八十一案、彈劾二百零五人，並收受人民書狀八萬二千一百八十二件。監察院並非全然沒有實際功能。第六屆監委任內累計糾正四百八十一案、彈劾二百零五人，並收受人民書狀八萬二千一百八十二件。更不能被忽略的是，監察院並非全然沒有實際功能。第六屆監委任內累計糾正四百八十一案、彈劾二百零五人，並收受人民書狀八萬二千一百八十二件。這些數字未必足以替監察院完全背書，卻足以說明它不是可以任意拔除的裝飾機關。

真正負責的反對黨，應把改革方案攤在陽光下，說清楚監察權如何調整、職權如何移轉、過渡如何安排，而不是把不推薦包裝成原則感。國民黨這套「廢人不廢院」，說穿了，不是改革監察院，而是把監察權當成政爭工具，讓憲政秩序為政黨攻防付出代價。

（作者為退休人士）

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