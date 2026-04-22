自由開講》算力民主治理 不能只靠踩煞車

◎ 李其澤

美國佛蒙特州聯邦參議員伯尼・桑德斯與紐約州聯邦眾議員亞歷山卓・歐加修-寇蒂茲於二○二六年三月提出《人工智慧資料中心暫停法》（《Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act of 2026》），主張在聯邦層級暫停全美新的AI資料中心建設，直到國會建立足夠的AI安全、勞工、消費者、環境與社區保護機制為止。這項法案之所以迅速引發巨大爭議，不只是因為它正面挑戰了當前美國「先擴張、後治理」的AI路線，更因為它把一個原本被增長敘事壓低的根本問題，重新推回政治中心：在這場算力競賽中，究竟是誰在享受收益，又是誰在承擔代價。

美國佛蒙特州聯邦參議員伯尼・桑德斯（右）與紐約州聯邦眾議員亞歷山卓・歐加修-寇蒂茲（左）於2026年3月提出《人工智慧資料中心暫停法》。（美聯社、彭博社，本報合成）這部法案真正有力量的地方，在於它指出了當前AI政治經濟的核心矛盾。

資料中心不是漂浮在雲端的抽象概念，而是具體落在電網、水源、土地、社區與勞動市場之上的基礎設施。當科技巨頭與資本市場收割算力紅利時，地方居民面對的卻可能是電價壓力、用水緊張、環境衝擊與就業不安。若政治不處理這種收益私有化、成本社會化的結構，那麼再宏大的「贏得AI競賽」敘事，最終都會失去民主正當性。這一點，桑德斯抓得很準。

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但問題也正出在這裡。診斷正確，不代表藥方正確。若當前美國面對的真正問題，是資料中心擴張的成本如何定價、收益如何再分配、地方社區如何取得程序性發言權，那麼對應的治理工具就應該是精準監管，而不是一把總開關式的全面暫停。資料中心不是原罪，真正有問題的是它在什麼規則下被興建、由誰受益、又由誰埋單。

全面暫停最大的風險，不只是過於粗糙，而是它可能把原本應該分別治理的多重問題，全部壓縮成一種否決式政治。

科技巨頭拚AI算力在美國狂蓋資料中心引發地方反彈，圖為位於美國田納西州孟菲斯的xAI工廠。 （美聯社檔案照） 電網負擔應該透過費率改革處理，讓高耗能的AI業者承擔更高比例的擴容成本；環境衝擊應該透過更嚴格的環評、水資源審查與地方參與程序處理；就業替代的壓力，則應該透過AI稅、再培訓基金與過渡性保障回應。這些都是可以設計、可以談判、也更可能落地的治理工具，而不是一喊暫停就能消失的難題。

更不能迴避的是地緣政治現實。

今天的美國，確實無法假裝自己活在真空裡。中國不會因為美國國內對資料中心出現民主焦慮，就同步放慢算力擴張。這不表示華府只能無條件加碼，而是意味治理設計必須同時面對兩個現實：一方面不能讓科技巨頭把社會成本外包給公民，另一方面也不能用近乎自我凍結的方式，讓國家在關鍵技術競爭中先把自己的腿綁住。

所以，真正的政治課題，不是要不要資料中心，而是要在什麼條件下、以什麼代價、為了誰而建資料中心。

如果AI基礎設施擴張注定是未來的一部分，那民主政治就必須為它建立可被社會接受的交換條件：地方社區必須有實質參與權，公用電網不能淪為科技公司的隱性補貼，AI生產率紅利也不能只流向股東，而把勞工與居民留在成本端。

xAI工廠內燃氣渦輪機清晰可見，對環境造成衝擊。 （美聯社檔案照） 《暫停法》的歷史意義，未必在於它能否通過，而在於它逼華府正視一個原本最不願回答的問題：算力擴張如果沒有民主正當性，最終就會反過來侵蝕AI競賽本身的政治基礎。算力民主的真正考驗，不是敢不敢踩煞車，而是能不能在踩煞車之後，修好方向盤、儀表板和整套分配機制。

（作者為彰師大副教授）

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