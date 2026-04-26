自由開講》別讓智慧科技成為高齡照護的絆腳石

◎ 郭冠廷 （Gerald Kuo ）

台灣正快速走向超高齡社會，智慧穿戴（smart wearables）也從早年的計步、心率、睡眠分析，進一步走向跌倒偵測、健康預警，甚至結合人工智慧（Artificial Intelligence, AI）提供個人化建議。表面上看，這是科技進步；但若回到真實生活，問題其實很殘酷：真正最需要這些裝置的高齡者，往往也是最容易被它們拒於門外的人。

對年輕人來說，穿戴裝置是升級版配件；對長者來說，卻可能是一個看不懂、按不準、怕按錯、又擔心資料外流的陌生機器。（資料照，Garmin提供）原因很簡單。對年輕人來說，穿戴裝置是升級版配件；對長者來說，卻可能是一個看不懂、按不準、怕按錯、又擔心資料外流的陌生機器。字太小、步驟太多、充電麻煩、通知太亂、說明太複雜，任何一個細節，都足以讓科技在第一天就被放進抽屜。當市場還在歌頌規格、晶片與演算法時，長者面對的卻是最基本的疑問：這到底對我有什麼幫助？我真的會用嗎？出了問題，誰來幫我？

這正是台灣智慧穿戴產業最值得警惕的地方。台灣不缺硬體能力，感測元件、晶片設計、精密製造、代工整合，都是世界級水準；但我們長期的盲點也是事實：硬體思維跑得太快，服務設計（service design）、使用者經驗（user experience, UX）與軟硬整合卻常常落後。說得更直接一點，我們很會把東西做出來，卻不一定很會把東西做成「老人敢每天戴、願意長期用、家屬也信任」的健康支持系統。

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台灣硬體思維跑得太快，服務設計、使用者經驗與軟硬整合卻常常落後；圖為國科會展示超長量子記憶時間的超導量子晶片。（資料照）如果用學術上常用的整合型科技接受與使用理論（Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT）來看，高齡者是否接受智慧穿戴，至少取決於四件事：第一，績效預期（performance expectancy），也就是他是否相信這項科技真的有助健康；第二，努力預期（effort expectancy），也就是操作是否足夠簡單直覺；第三，社會影響（social influence），也就是家人、醫師與照護者是否願意陪伴與支持；第四，便利條件（facilitating conditions），也就是遇到問題時，是否有清楚的協助條件。遺憾的是，現在不少產品只在第一項大做文章，拚命堆疊數據與功能，卻在易用性、陪伴性與支持系統上全面失分。

更現實的是，高齡者在意的從來不只是功能，而是信任。許多長者並不是真的排斥科技，而是害怕自己按錯、害怕隱私外洩、害怕被監控、也害怕自己因不會使用而顯得無能。這些情緒，不會因為規格更高而自動消失。換句話說，智慧穿戴若只追求「更聰明」，卻沒有先做到「更安心」，再強的人工智慧都可能只是把最需要幫助的人推得更遠。

台灣談智慧穿戴，不能只談市場規模與產值，更要談制度、照護與社會設計；示意圖。（資料照）

因此，台灣談智慧穿戴，不能只談市場規模與產值，更要談制度、照護與社會設計。未來真正有競爭力的產品，不會只是蒐集生理數據的手環或手錶，而是能串接醫療、運動、營養與家庭支持的健康管理系統。台灣若想從代工邏輯走向高值化，就不能再只迷信硬體炫技，而必須把高齡者的理解成本、信任成本與使用門檻，當成和晶片、感測器同樣重要的核心技術。

科技若不能跨過人的門檻，最後被淘汰的不是老人，而是產品本身。智慧穿戴真正的下一步，不是更像精品，而是更像一個值得被信賴的健康夥伴。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

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