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自由開講》賴清德糾錯非核神主牌 自我解脱

2026/04/09 17:00

◎ 黃惠華

台灣核電爭議長年陷於「擁核」與「反核」的二元對抗，隨著總統賴清德日前宣布，經過評估認定核二、核三廠具備重啟條件，也讓台電啟動相關程序，說明當前局勢已不容再以「口號式」對抗替代政策思考。民進黨非核家園神主牌倒下，這是擋不住國際能源向核電發展的趨勢，也是一種現實的必要之惡。

反核舊思維 適應新時局

自由開講》賴清德糾錯非核神主牌 自我解脱總統賴清德鬆口評估重啟核二、核三廠，引發社會議論。圖為核三廠。（資料照）
隨著產業結構轉型、AI算力對能源需求暴增，以及地緣政治所帶來的能源風險，電力供應的「穩定、低碳、韌性」三大目標，已經成為國際社會無法迴避的現實挑戰。因此，核電問題的核心不應關注「永遠反對」，而是如何在安全處理核廢與民主程序下進行「理性管理」，這是當前台灣能源與經濟發展最重要的課題。

而賴清德總統從「非核家園」轉向「核能復辟」， 反映政策從理念轉向風險管理，這雖然是一種對民進黨的價值背叛，更是民主社會在新條件下的路線修正。台灣核電重啟路線修正的辯論本質，應從單一價值選擇，轉化為多重政策目標間的動態權衡，核心理應跳脫能源形式的制式取捨，考量政府治理能力在高度不確定環境中的滾動調整。賴清德總統的與時俱進，打破非核神主牌，也許惹怒反核人士，但這也是一種直面現實的表現。

隨著產業結構的轉型、AI算力對能源需求暴增。（中央社資料照）隨著產業結構的轉型、AI算力對能源需求暴增。（中央社資料照）過去民進黨的非核神主牌，曾經讓台灣能源面臨浩劫後的危機狀態，尤其最近美國、以色列與伊朗戰爭所帶來的台灣能源危機，更是讓台灣人民生活在通膨與能源枯竭的不確定性風險之下，讓台灣人民感受到民進黨過去錯誤的能源政策，導致最近台灣AI科技發展面臨瓶頸。

隨著民意結構出現鬆動、制度設計逐一開放，加上國際能源轉型路徑的審慎評估，核電議題正進入一個「再定位」階段。這一轉變凸顯台灣正從過去民進黨以意識形態主導的錯誤能源政策，現在轉向以風險管理、供電韌性與減碳效率為核心的複合決策模式，這是一種自我解脫的做法。

國際能源轉型路徑的審慎評估，核電議題進入「再定位」階段，圖為2023年COP28氣候峰會，多國主張重啟核電。（歐新社檔案照）國際能源轉型路徑的審慎評估，核電議題進入「再定位」階段，圖為2023年COP28氣候峰會，多國主張重啟核電。（歐新社檔案照）換言之，未來能源的政策關鍵，不在於選擇單一的正確答案，而是如何能在變動的民意基礎下，透過制度調整回應現實問題，並在既有價值與新興需求之間達到平衡機制。所以民意轉向、政策調整，讓台灣社會近年對於核電的態度已出現結構變化，顯示「非核」神主牌不再具有壓倒性的共識。

民意轉向 政策調整

根據《美麗島電子報》4月初公布民調顯示，超過六成民眾認為在台灣使用核能發電是「利大於弊」，因而進入需要權衡的公共議題。事實上，即便核三延役公投2025年未達法定門檻，但是「同意票」多於「不同意票」的結果，已經釋放出民意轉向的訊號。

自由開講》賴清德糾錯非核神主牌 自我解脱2025年核三延役公投未達法定門檻，但是「同意票」多於「不同意票」結果，已經釋放出民意轉向訊號。（資料照）
尤其是社會期待能源選項的多元化，不再只是單一路線，關鍵是政策調整並非特定民進黨的立場轉彎，而是整體政治結構對於現實壓力反饋。回顧2025年《核管法》修法，早為核電延役提供制度性選擇，意味著政府政策已從 「反對」轉向「保留」。若以核二、核三重啟評估為例，政府已要求進行自主安全檢查，並且提出二度運轉計畫，顯示政策邏輯在於「有條件」開放，而非 「無條件」擁核。

這種思維，正是民主國家在能源議題上的典型路線，透過民意驅動政策鬆綁，再由制度規定技術門檻的標準化，這使得民進黨過去的反核舊思維，已經顯現出不合時宜。因此，在賴總統適應新時局，打破民進黨反核的神主牌，準備重啟核二、核三，這種糾錯的勇氣，也許會遭到民進黨內與反核人士的反噬。但是賴清德能夠糾錯，何嘗不是一種自我解脱？

（作者為全球話智庫執行長）

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