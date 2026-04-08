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黑熊學院》中共突劃東海40天飛航管制 戰略意圖?

第一，中共過去從未發布這麼長期的「飛航管制」，此次又試圖建立領域威脅的新常態。第二，過去中共的類似作為都多側重台海（西南區），但這次明顯往東北平移，矛頭指向日本。第三，規模這麼大前所未見。若是作為海空演習的預留空間，也符合對台灣的春季演訓的時間點。
黑熊學院

黑熊學院

2026/04/08 21:00

◎ 黑熊學院

中共在沒有對外界說明的狀況下，片面宣布在東海設立飛航管制區，期限甚至長達四十天，日期為3月27日至5月6日。

這次舉動有三點需要我們關注：

中共在沒有對外界說明的狀況下，片面宣布在東海設立飛航管制區，矛頭指向日本。（取自貼文）中共在沒有對外界說明的狀況下，片面宣布在東海設立飛航管制區，矛頭指向日本。（取自貼文） 第一，中共過去從未發布這麼長期的「飛航管制」，此次又試圖建立領域威脅的新常態。

第二，過去中共的類似作為都多側重台海（西南區），但這次明顯往東北平移，矛頭指向日本。

第三，規模這麼大前所未見。若是作為海空演習的預留空間，也符合對台灣的春季演訓的時間點。

目前美伊戰爭未解、荷姆茲海峽危機仍未完全開通，而「川習會」又預計在五月中舉行。

目前美伊戰爭未解、荷姆茲海峽危機仍未完全開通。（美聯社檔案照）目前美伊戰爭未解、荷姆茲海峽危機仍未完全開通。（美聯社檔案照）國際的政治角力難分難解，中國這次的禁制區劃設行動更需要留意。

由於中共不斷挑釁，日本最近積極提升軍備，開始部署具有反擊能力的武器。這就讓中共芒刺在背，與日本的摩擦可能越演越烈。

全世界都在關注美伊戰爭，中國也不例外。

日本最近積極提升軍備，開始部署具有反擊能力的武器，將地對艦飛彈系統部署在九州島南部的熊本縣。（美聯社檔案照）日本最近積極提升軍備，開始部署具有反擊能力的武器，將地對艦飛彈系統部署在九州島南部的熊本縣。（美聯社檔案照）美伊之間雖然看似戰力懸殊，但戰事拖延至今已超過1個月。即便是美方最樂觀評估，也至少會耗費2-3個月。

那麼中共可能就會想：「若依照傳統全面攻台的計劃，是否有能力維持迅速取勝的設定？」

借鑑伊朗戰事經驗，以封鎖或「類封鎖」的方式採取非常規的軍事手段，是否能達成對台海區域的支配性，藉此獲得戰略利益？

不僅國際在觀望，獨裁者也會學習與進化。

而這次的飛航管制區的劃設，顯然是中共正在嘗試，試圖找出新的衝突模式。

中共試圖以封鎖或「類封鎖」方式採取非常規的軍事手段，是否能達成對台海區域的支配性。圖為共軍殲10戰機。（美聯社檔案照）中共試圖以封鎖或「類封鎖」方式採取非常規的軍事手段，是否能達成對台海區域的支配性。圖為共軍殲10戰機。（美聯社檔案照）本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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