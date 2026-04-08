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自由開講》動物用人藥制度之誤解 主管機關不應隔岸觀虎鬥

2026/04/08 15:00

◎ 黃金舜

因動物用藥品市場規模有限，獸醫師不得不使用人用藥品，113年，在藥師、獸醫師及飼主團體共同努力下，通過兼顧動物及人類用藥權益及安全性的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」（下稱管理辦法）。卻因有心人士的輿論操作致誤解，更衍生獸醫師和藥師之爭，身為執業藥師，我認為應勇於發聲以正視聽。管理辦法將獸醫師可用於治療動物之「人用的」藥品分為下列類別：

一、人用藥品：

113年，在藥師、獸醫師及飼主團體共同努力下，通過兼顧動物及人類用藥權益及安全性的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」。（資料照）113年，在藥師、獸醫師及飼主團體共同努力下，通過兼顧動物及人類用藥權益及安全性的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」。（資料照）中央主管機關依《動物保護法》第4條第2項公告之「供獸醫師（佐）治療犬貓及非經濟動物之人用藥物類別品項」，依114年11月3日公告，共701項，由獸醫師開立購藥證明後向藥局購買。

二、動物保護藥品：

前述管理辦法中之「人用藥品」經中央主管機關核准登錄，依115年3月31日之公告，共203項，由動物治療機構直接向藥商購買。意即經登錄為「動物保護藥品」者，動物治療機構可直接向藥商購買；其他品項則需由獸醫師（佐）開立購藥證明向藥局購買。

管理辦法通過時，訂於115年7月施行，即是讓主管機關偕同食藥署，輔導藥商將「供獸醫師（佐）治療犬貓及非經濟動物之人用藥物類別品項」盡量申請登錄為動物保護藥品，使獸醫師用藥品向及管道皆能有更多元的選擇。

動物保護藥品品項卻僅占管理辦法人用藥品品項約29%，致部分飼主及獸醫師擔憂未來動物無藥可用之危機；示意圖。（資料照，嘉義縣家畜疾病防治所提供）動物保護藥品品項卻僅占管理辦法人用藥品品項約29%，致部分飼主及獸醫師擔憂未來動物無藥可用之危機；示意圖。（資料照，嘉義縣家畜疾病防治所提供）然二年半之時間屆至，動物保護藥品品項卻僅占管理辦法人用藥品品項約29%，致部分飼主及獸醫師擔憂未來動物無藥可用之危機，更有甚者，二氧化碳、氧氣及氮氣等醫用氣體，竟無任何項目登錄為動物保護藥品，也是造成許多飼主、獸醫師擔憂「半夜找氣瓶」的主因；然只要將醫用氣體登錄為動物保護藥品，動物治療機構可直接向藥商事先購買；甚至藥師公會全聯會也在防檢署於今年3月24拜會時，主動提出將醫用氣體、針劑等較為困難之部分品項，得以寄存在動物治療機構，使用後一定期間內開立購藥證明向藥局報銷之形式，兼顧實際治療需求及藥品流向管理。

農業部及防檢署身為主管機關，當為此類制度之配套措施準備不利負起責任，針對核心必要品項，應積極鼓勵藥商登錄為動物保護藥品，甚至考慮強制登錄之手段，而非讓獸醫師及藥師二團體因為誤解而產生對立，卻隔岸觀虎鬥。

隨國人權利意識提升，對動物權愈加重視，許多國人更已將家中毛小孩視為家人。（資料照，嘉市政府提供）隨國人權利意識提升，對動物權愈加重視，許多國人更已將家中毛小孩視為家人。（資料照，嘉市政府提供）隨國人權利意識提升，對動物權愈加重視，許多國人更已將家中毛小孩視為家人，與早期農業社會以經濟動物作為副業、或維護居家安全等功能性訴求截然不同。動物用藥品品項仍不足以應對實際醫療需求時，使用人用藥品係迫不得已；既為人用藥品，藥師之參與及管理自責無旁貸，此為專門職業技術人員之社會責任，也是對動物權益之支持，而管理辦法之施行，則有賴獸醫師及藥師攜手合作，方能守護動物及人類之用藥權益及安全

（作者為作者為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會榮譽理事長）

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