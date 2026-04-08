黃澎孝練「孝」話》川普「瘋子理論」結合美軍實力終令伊朗屈服

不等川普真正動手，伊朗卻不敢不信川普的這番瘋言瘋語。因為說這話的「瘋子」，還握有世界第一的美軍實力；換言之，川普的瘋言瘋語有美軍的實力作後盾，這使伊朗不敢不信：川普真要發起瘋來，還真有可能說到做到！換言之，川普讓「瘋子理論」和美軍實力發揮了加成效果，終於讓伊朗屈服。

◎ 黃澎孝

就在美國總統川普以F開頭的髒話對伊朗發出最後通牒，並瘋狂威脅伊朗屆時將面臨「整個文明將滅亡」（A whole civilization will die）後，伊朗終於表示停火屈服。

川普的「瘋子理論」結合美軍實力，終令伊朗屈服。（取自貼文）

♦️川普「瘋言」伊朗不敢不信♦️

事實上，對於川普揚言毀滅伊朗「整個文明」的說法，不但立刻遭致聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）的嚴詞批評，甚至連教宗良十四世（Leo XIV）也出面譴責川普。

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但是，不等川普真正動手，伊朗卻不敢不信川普的這番瘋言瘋語。因為說這話的「瘋子」，還握有世界第一的美軍實力；換言之，川普的瘋言瘋語有美軍的實力作後盾，這使伊朗不敢不信：川普真要發起瘋來，還真有可能說到做到！換言之，川普讓「瘋子理論」和美軍實力發揮了加成效果，終於讓伊朗屈服。

川普握有世界第一的美軍實力，圖為「尼米茲級」核動力航艦「布希號」前往中東地區部署。（路透檔案照） ♦️尼克森首創「瘋子理論♦️

「瘋子理論」（Madman Theory）源自前美國總統尼克森1968年對白宮幕僚長霍爾德曼（H. R. Haldeman）的談話記錄：

“I call it the Madman Theory, Bob. I want the North Vietnamese to believe I’ve reached the point where I might do anything to stop the war.”

「我稱之為《瘋子理論》Bob（霍爾德曼的暱稱）。

我要讓北越相信，我已經到了為了結束戰爭可以《不惜一切手段》的地步。」

雖然這段話在《The Haldeman Diaries》有所記載，但是真正讓尼克森這句話成為國際政治學「瘋子理論」的則是國安顧問亨利．季辛吉（Henry Kissinger）在他的回憶錄中，他將尼克森的「瘋子理論」定義為：

"The president is capable of irrational behavior... and the adversary must take that into account"

「瘋子理論」（Madman Theory）源自前美國總統尼克森1968年對白宮幕僚長霍爾德曼H. R. Haldeman的談話記錄 。（美聯社檔案照） 「總統可能做出非理性行為，對手（北越）必須將此納入考量」

♦️川普「轟炸北京」瘋言習近平不敢不信♦️

換句話說：

「瘋子理論」本質上是一種精心設計的「可控失控」（controlled irrationality）

也就是將「可被相信的非理性」，轉化為戰略威懾力。

尼克森總統應該沒想到他的「瘋子理論」，讓川普總統發揮的淋漓盡致。尤其，結合了美軍極致的戰力，形成了川普「唐羅主義」（Donroe Doctrine）所向披靡的巨棒。

事實上，川普「瘋子理論」在伊朗見效後，顯然會讓習近平更加相信川普曾說：「若中國入侵台灣，美國將以轟炸北京作為回報。」這句聽似瘋言的川普式恫嚇，千萬不可不當回事‼️

川普曾說若中國入侵台灣，美國將以轟炸北京作為回報，習近平千萬不可不當回事。（路透檔案照）

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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