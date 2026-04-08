汪浩時間》國共合作 消滅中華民國？

陸委會主委邱垂正的警告震聾發聵：鄭麗文此行若不當面要求中共停止軍機繞台、不嚴正捍衛中華民國存在的事實，就是落入「消滅中華民國」的敘事陷阱。當國民黨在國際上釋放台灣內部對主權存有分歧的錯誤訊號，不僅稀釋了台灣的民主韌性，更讓美方因國民黨的作爲，對台灣人保衛國家的決心產生懷疑。

◎ 汪浩

鄭麗文一行人4月7日下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。（國民黨提供）



2026年4月7日，鄭麗文率領規模空前的國民黨訪問團訪中。這場名為「和平」的旅行，實則是一場極不對稱的政治獻祭。這場交往並非互惠，而是向世界展示：台灣最大在野黨願意在中共設定的「一中框架」下順從。若無共產黨這個「主角」搭建統戰舞台，國民黨這齣「配角」戲根本無以為繼。

鄭麗文在慈湖向蔣中正報告「和平」，卻無視中共併吞台灣的野心從未改變。中共對台的軍事壓力，本質是為了挑戰美國霸權、建立海權，與台灣誰執政無關。國民黨天真地以為避戰能換來和平，實則是在向侵略者展示「抵抗意志的崩潰」。真正的和平建立在勢力均衡的「僵局」之上，而非單方面的政治施捨。

真正的和平建立在勢力均衡的「僵局」之上，而非單方面的政治施捨；圖為鄭麗文與宋濤在南京的晚宴。（國民黨提供）陸委會主委邱垂正的警告震聾發聵：鄭麗文此行若不當面要求中共停止軍機繞台、不嚴正捍衛中華民國存在的事實，就是落入「消滅中華民國」的敘事陷阱。當國民黨在國際上釋放台灣內部對主權存有分歧的錯誤訊號，不僅稀釋了台灣的民主韌性，更讓美方因國民黨的作為，對台灣人保衛國家的決心產生懷疑。

這場「鄭習會」換不來穩定，只會讓台灣變得更不安全。一個在中共面前配合演出「一中政策」的政黨，正親手將中華民國推向歷史的終點。

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（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書





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