自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》國共合作 消滅中華民國？

陸委會主委邱垂正的警告震聾發聵：鄭麗文此行若不當面要求中共停止軍機繞台、不嚴正捍衛中華民國存在的事實，就是落入「消滅中華民國」的敘事陷阱。當國民黨在國際上釋放台灣內部對主權存有分歧的錯誤訊號，不僅稀釋了台灣的民主韌性，更讓美方因國民黨的作爲，對台灣人保衛國家的決心產生懷疑。
汪浩時間

汪浩時間

2026/04/08 10:00

汪浩

汪浩時間》國共合作 消滅中華民國？鄭麗文一行人4月7日下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。（國民黨提供）

2026年4月7日，鄭麗文率領規模空前的國民黨訪問團訪中。這場名為「和平」的旅行，實則是一場極不對稱的政治獻祭。這場交往並非互惠，而是向世界展示：台灣最大在野黨願意在中共設定的「一中框架」下順從。若無共產黨這個「主角」搭建統戰舞台，國民黨這齣「配角」戲根本無以為繼。

鄭麗文在慈湖向蔣中正報告「和平」，卻無視中共併吞台灣的野心從未改變。中共對台的軍事壓力，本質是為了挑戰美國霸權、建立海權，與台灣誰執政無關。國民黨天真地以為避戰能換來和平，實則是在向侵略者展示「抵抗意志的崩潰」。真正的和平建立在勢力均衡的「僵局」之上，而非單方面的政治施捨。

真正的和平建立在勢力均衡的「僵局」之上，而非單方面的政治施捨；圖為鄭麗文與宋濤在南京的晚宴。（國民黨提供）真正的和平建立在勢力均衡的「僵局」之上，而非單方面的政治施捨；圖為鄭麗文與宋濤在南京的晚宴。（國民黨提供）陸委會主委邱垂正的警告震聾發聵：鄭麗文此行若不當面要求中共停止軍機繞台、不嚴正捍衛中華民國存在的事實，就是落入「消滅中華民國」的敘事陷阱。當國民黨在國際上釋放台灣內部對主權存有分歧的錯誤訊號，不僅稀釋了台灣的民主韌性，更讓美方因國民黨的作為，對台灣人保衛國家的決心產生懷疑。

這場「鄭習會」換不來穩定，只會讓台灣變得更不安全。一個在中共面前配合演出「一中政策」的政黨，正親手將中華民國推向歷史的終點。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書