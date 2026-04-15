自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》以效率之名集中權力 選務整併恐動搖制度根基

2026/04/15 11:00

◎ 葉昱呈

立法院內政委員會即將審查《公職人員選舉罷免法》第一百三十三條條文修正草案，國民黨立委徐欣瑩提案主張將選政、選務事權均統籌在中選會。但在當前選務爭議頻仍、政治對立升高的情勢下，此一看似追求「整合效率」的制度設計，若缺乏完整配套，恐非改革，而是「以效率之名行權力集中之實」，致侵蝕憲政分權與選舉公正。

國民黨立委徐欣瑩提案主張將選政、選務事權均統籌在中選會。（資料照）國民黨立委徐欣瑩提案主張將選政、選務事權均統籌在中選會。（資料照）依行政法「權責相符」與「專業分工」原則，現行制度由內政部掌理選政（制度規劃、資格審查），中選會負責選務（執行操作），本質上是一種制度性防錯機制。透過功能分立，使規則制定與執行相互制衡，既降低決策偏誤，也維持制度中立與社會信任。一旦選政、選務合一，形同一機關既當裁判又當球員，勢必導致監督弱化、制衡消失，錯誤更難修正。

中選會編制人力有限，選務高度仰賴地方民政體系支援，已是常態。若未同步移轉人力、經費與地方執行網絡，而僅以法律擴權，無異是「空殼升級」。因此，制度設計不應脫離現實條件，整併若缺乏配套，不是改革，而是將風險制度化。

2018年公投案數暴增，中選會未充分評估投票時間與動線負荷，導致近四成投票所延後投票，甚至出現「邊開票邊投票」的重大瑕疵。（資料照）2018年公投案數暴增，中選會未充分評估投票時間與動線負荷，導致近四成投票所延後投票，甚至出現「邊開票邊投票」的重大瑕疵。（資料照）歷史經驗更提供明確警訊。二○一八年九合一選舉併公投舉行，因制度設計與資源配置失衡致陷入混亂。當年公投案數暴增，中選會未充分評估投票時間與動線負荷，導致近四成投票所延後投票，甚至出現「邊開票邊投票」的重大瑕疵。此案例清楚說明：當權責集中卻量能不足時，受損的將是選舉公正。

比較世界各國制度，亦多採分工或多層監督機制以避免權力集中。這正說明，分權不是效率障礙，而是防錯核心。反觀本次修法方向，卻可能逆勢而行，將風險集中於單一機關，一旦運作失靈，即無從補救。

從憲政角度觀察，選舉機關具獨立性，當中選會同時負責制度設計與執行，若出現爭議，責任界線勢必模糊，政治壓力亦將集中，使其更易淪為攻防焦點，結果不是中立提升，而是失去制度支撐，並動搖民主制度的信任根基

（作者為公務員、資深選務人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書