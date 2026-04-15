自由開講》以效率之名集中權力 選務整併恐動搖制度根基

◎ 葉昱呈

立法院內政委員會即將審查《公職人員選舉罷免法》第一百三十三條條文修正草案，國民黨立委徐欣瑩提案主張將選政、選務事權均統籌在中選會。但在當前選務爭議頻仍、政治對立升高的情勢下，此一看似追求「整合效率」的制度設計，若缺乏完整配套，恐非改革，而是「以效率之名行權力集中之實」，致侵蝕憲政分權與選舉公正。

國民黨立委徐欣瑩提案主張將選政、選務事權均統籌在中選會。（資料照）依行政法「權責相符」與「專業分工」原則，現行制度由內政部掌理選政（制度規劃、資格審查），中選會負責選務（執行操作），本質上是一種制度性防錯機制。透過功能分立，使規則制定與執行相互制衡，既降低決策偏誤，也維持制度中立與社會信任。一旦選政、選務合一，形同一機關既當裁判又當球員，勢必導致監督弱化、制衡消失，錯誤更難修正。

中選會編制人力有限，選務高度仰賴地方民政體系支援，已是常態。若未同步移轉人力、經費與地方執行網絡，而僅以法律擴權，無異是「空殼升級」。因此，制度設計不應脫離現實條件，整併若缺乏配套，不是改革，而是將風險制度化。

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2018年公投案數暴增，中選會未充分評估投票時間與動線負荷，導致近四成投票所延後投票，甚至出現「邊開票邊投票」的重大瑕疵。（資料照）歷史經驗更提供明確警訊。二○一八年九合一選舉併公投舉行，因制度設計與資源配置失衡致陷入混亂。當年公投案數暴增，中選會未充分評估投票時間與動線負荷，導致近四成投票所延後投票，甚至出現「邊開票邊投票」的重大瑕疵。此案例清楚說明：當權責集中卻量能不足時，受損的將是選舉公正。

比較世界各國制度，亦多採分工或多層監督機制以避免權力集中。這正說明，分權不是效率障礙，而是防錯核心。反觀本次修法方向，卻可能逆勢而行，將風險集中於單一機關，一旦運作失靈，即無從補救。

從憲政角度觀察，選舉機關具獨立性，當中選會同時負責制度設計與執行，若出現爭議，責任界線勢必模糊，政治壓力亦將集中，使其更易淪為攻防焦點，結果不是中立提升，而是失去制度支撐，並動搖民主制度的信任根基！

（作者為公務員、資深選務人員）

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