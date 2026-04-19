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自由開講》勇鷹之後：台灣飛行訓練的斷代時刻

2026/04/19 20:00

◎ 張厚光

當美國海軍決定縮減新一代教練機的實際航艦著艦訓練時，外界多視為預算妥協。然而，這背後隱藏著一場對「飛行員」定義的革命：美國正試圖將「錯誤」從真實世界移走。這對剛換裝「勇鷹」高教機的台灣而言，不只是參考案例，而是一道迫在眉睫的戰略選擇題。

過去七十年，飛行訓練的核心邏輯是透過真實環境的「操作」累積經驗。但在資訊鏈共享、無人機協同（MUM-T）的五代機時代，飛行員的角色已從「駕駛員」轉變為「資訊管理者」。飛機正在「幫你飛」，但沒有人能幫你判斷。

目前我國主力高教機AIDC T-5「勇鷹」（圖），在性能上雖成功銜接F-16V，但其設計本質仍延續上一代的訓練哲學。（資料照）目前我國主力高教機AIDC T-5「勇鷹」（圖），在性能上雖成功銜接F-16V，但其設計本質仍延續上一代的訓練哲學。（資料照）目前我國主力高教機AIDC T-5「勇鷹」，在性能上雖成功銜接F-16V，但其設計本質仍延續上一代的訓練哲學：強調飛行技巧與程序操作。當戰場轉向以資訊為核心的系統對抗時，勇鷹若無法完成轉型，台灣飛行員將面臨結構性風險在訓練階段學到的是一個世界，進入實戰部隊後，面對的卻是另一個截然不同的戰場節奏。

勇鷹的下一步，不應只是性能提升，而是「角色重塑」。它必須從一架單純的飛機，轉變為訓練體系中的「資訊入口」。首先，是認知模式的轉型。未來訓練機應導入大面積顯示介面（LAD），讓學員從初期就習慣五代機的資訊整合邏輯，而非依賴傳統分散的儀表這不是視覺升級，而是大腦解讀戰場方式的根本改變。

其次，是軟體架構的開放化。唯有建立可升級的航電系統，勇鷹才能接入AI輔助與無人機控制介面。若缺乏軟體彈性，再先進的硬體也會在戰場資料鏈演進中淪為「資訊孤島」。

真正的問題不是「要不要花錢」，而是「要不要為未來付出代價」；圖為美海軍將AI系統裝到BQM-177A靶機上，並確保其在LVC情境下正常運作。（擷取自美國海軍航空系統司令部官網）真正的問題不是「要不要花錢」，而是「要不要為未來付出代價」；圖為美海軍將AI系統裝到BQM-177A靶機上，並確保其在LVC情境下正常運作。（擷取自美國海軍航空系統司令部官網）最後，是虛實整合（LVC）能力的建立。透過將真實飛行與地面模擬、虛擬敵機即時連線，讓訓練不再局限於單機操作，而是整個作戰環境的縮影。飛行員必須在進入真正戰機前，就已經在地面熟悉所有可能的失敗與決策壓力。

當然，升級意味著成本增加。但在國防資源有限下，真正的問題不是「要不要花錢」，而是「要不要為未來付出代價」。不升級，固然能維持現狀、降低短期預算壓力；但其隱形成本，卻是讓飛行員在最昂貴、最不可承受的環境中完成最後一段學習——也就是戰場本身。

當全球主要空軍已開始重新定義飛行訓練，台灣若仍停留在傳統邏輯，將不只是技術落後，而是代差失衡。勇鷹必須成為連結未來戰場的關鍵節點，承載資訊並塑造飛行員的戰場思維。否則，我國飛行員第一次真正理解現代戰爭的時刻，恐怕將不是在訓練中，而是在戰爭發生的那一秒。

（作者服務於漢翔航空）

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