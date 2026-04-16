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自由開講》機會與依賴之間 國台辦惠台政策的雙重意涵

2026/04/16 19:00

◎ 張亞柔

國台辦近年持續推出一系列對台政策，常被統稱為「惠台」或「讓利」措施。這些政策涵蓋經濟、就業、教育及社會生活等層面，並隨時間逐步擴展與調整，成為兩岸互動中的重要一環。整體而言，此類措施可被視為一種以制度性誘因為核心的「融合發展」策略，其影響不僅限於經濟層面，也延伸至社會與人才流動結構。

2018年推出的「惠台31條措施」為重要起點，允許台資企業參與政府採購與重大建設計畫，並提供稅收優惠與投資便利；示意圖。（路透檔案照）2018年推出的「惠台31條措施」為重要起點，允許台資企業參與政府採購與重大建設計畫，並提供稅收優惠與投資便利；示意圖。（路透檔案照）從政策發展脈絡來看，2018年推出的「惠台31條措施」為重要起點。該政策主張擴大台灣企業與個人在中國大陸的發展空間，例如允許台資企業參與政府採購與重大建設計畫，並提供稅收優惠與投資便利；在個人方面，則開放多項專業資格考試與科研資源申請，降低台灣民眾進入相關領域的制度門檻。此舉在形式上呈現出「準國民待遇」的特徵，使台灣個人與企業得以更深度參與當地經濟活動。

2019年的「惠台26條」則在此基礎上進一步延伸，強化台灣企業參與新興產業（如5G）與基礎建設的機會，同時透過地方政府提供更具體的配套支持與資源。這不僅提升台資企業的經營便利性，也在一定程度上促進其融入中國大陸產業體系，形成更緊密的經濟連結。

進入2020年後，相關政策逐漸轉向更具針對性與長期性的安排，例如放寬台灣民眾設立個體工商戶的條件，並鼓勵青年赴中國就業與創業。整體而言，政策對象已由早期偏重大型企業，逐步擴展至中小企業與個人，特別是青年族群，顯示其策略重心由「資本導向」轉向「人才與社會層面」的深化布局。

整體而言，政策對象已由早期偏重大型企業，逐步擴展至中小企業與個人，特別是青年族群；示意圖，圖中人物與本文無關。（路透檔案照）整體而言，政策對象已由早期偏重大型企業，逐步擴展至中小企業與個人，特別是青年族群；示意圖，圖中人物與本文無關。（路透檔案照）從內容分類觀察，這些措施大致可歸納為四個面向：首先是經濟與投資領域，包括稅收優惠、融資支持與市場准入；其次為就業與人才發展，如職業資格開放與科研資源共享；再者為生活便利與社會服務，例如醫療與金融制度的接軌；最後則涉及文化與媒體產業的參與空間。整體趨勢在於透過降低制度門檻與提供政策誘因，提升台灣民眾與企業在當地發展的可行性與吸引力。

對於這些政策的解讀，各界看法不盡相同。一方面，有觀點認為相關措施提供了實質的經濟機會，有助於個人職涯發展與企業拓展市場；另一方面，也有意見指出，這類政策可能在長期上改變兩岸經濟連結的結構甚至產生對特定市場的依賴風險，並進一步影響台灣的產業布局與人才流動方向。因此，這些「讓利」政策的意義，或許不僅止於短期利益的提供，更涉及制度整合與經濟關係重塑的過程。

對整體社會而言，則需持續思考如何在促進交流與維持經濟自主性之間取得平衡，並建立相應的風險認知與調適能力。（路透檔案照）對整體社會而言，則需持續思考如何在促進交流與維持經濟自主性之間取得平衡，並建立相應的風險認知與調適能力。（路透檔案照）對個人而言，如何在跨域發展的機會與潛在風險之間做出選擇，是一項需要審慎評估的課題；對整體社會而言，則需持續思考如何在促進交流與維持經濟自主性之間取得平衡，並建立相應的風險認知與調適能力。

長遠角度觀之，這些政策既可能成為促進兩岸交流與資源流動的契機，也可能引發對經濟依賴與結構性影響的持續討論。其實際效果與影響，仍有賴時間與現實發展加以檢驗。在多元立場與不同經驗交織之下，如何避免簡化為單一評價，並建立更具層次的理解框架，或許正是觀察此類政策時最值得關注的核心問題。

（作者從事自由業）

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