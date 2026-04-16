自由開講》機會與依賴之間 國台辦惠台政策的雙重意涵

◎ 張亞柔

國台辦近年持續推出一系列對台政策，常被統稱為「惠台」或「讓利」措施。這些政策涵蓋經濟、就業、教育及社會生活等層面，並隨時間逐步擴展與調整，成為兩岸互動中的重要一環。整體而言，此類措施可被視為一種以制度性誘因為核心的「融合發展」策略，其影響不僅限於經濟層面，也延伸至社會與人才流動結構。

2018年推出的「惠台31條措施」為重要起點，允許台資企業參與政府採購與重大建設計畫，並提供稅收優惠與投資便利；示意圖。（路透檔案照）從政策發展脈絡來看，2018年推出的「惠台31條措施」為重要起點。該政策主張擴大台灣企業與個人在中國大陸的發展空間，例如允許台資企業參與政府採購與重大建設計畫，並提供稅收優惠與投資便利；在個人方面，則開放多項專業資格考試與科研資源申請，降低台灣民眾進入相關領域的制度門檻。此舉在形式上呈現出「準國民待遇」的特徵，使台灣個人與企業得以更深度參與當地經濟活動。

2019年的「惠台26條」則在此基礎上進一步延伸，強化台灣企業參與新興產業（如5G）與基礎建設的機會，同時透過地方政府提供更具體的配套支持與資源。這不僅提升台資企業的經營便利性，也在一定程度上促進其融入中國大陸產業體系，形成更緊密的經濟連結。

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進入2020年後，相關政策逐漸轉向更具針對性與長期性的安排，例如放寬台灣民眾設立個體工商戶的條件，並鼓勵青年赴中國就業與創業。整體而言，政策對象已由早期偏重大型企業，逐步擴展至中小企業與個人，特別是青年族群，顯示其策略重心由「資本導向」轉向「人才與社會層面」的深化布局。

整體而言，政策對象已由早期偏重大型企業，逐步擴展至中小企業與個人，特別是青年族群；示意圖，圖中人物與本文無關。（路透檔案照）從內容分類觀察，這些措施大致可歸納為四個面向：首先是經濟與投資領域，包括稅收優惠、融資支持與市場准入；其次為就業與人才發展，如職業資格開放與科研資源共享；再者為生活便利與社會服務，例如醫療與金融制度的接軌；最後則涉及文化與媒體產業的參與空間。整體趨勢在於透過降低制度門檻與提供政策誘因，提升台灣民眾與企業在當地發展的可行性與吸引力。

對於這些政策的解讀，各界看法不盡相同。一方面，有觀點認為相關措施提供了實質的經濟機會，有助於個人職涯發展與企業拓展市場；另一方面，也有意見指出，這類政策可能在長期上改變兩岸經濟連結的結構，甚至產生對特定市場的依賴風險，並進一步影響台灣的產業布局與人才流動方向。因此，這些「讓利」政策的意義，或許不僅止於短期利益的提供，更涉及制度整合與經濟關係重塑的過程。

對整體社會而言，則需持續思考如何在促進交流與維持經濟自主性之間取得平衡，並建立相應的風險認知與調適能力。（路透檔案照）對個人而言，如何在跨域發展的機會與潛在風險之間做出選擇，是一項需要審慎評估的課題；對整體社會而言，則需持續思考如何在促進交流與維持經濟自主性之間取得平衡，並建立相應的風險認知與調適能力。

長遠角度觀之，這些政策既可能成為促進兩岸交流與資源流動的契機，也可能引發對經濟依賴與結構性影響的持續討論。其實際效果與影響，仍有賴時間與現實發展加以檢驗。在多元立場與不同經驗交織之下，如何避免簡化為單一評價，並建立更具層次的理解框架，或許正是觀察此類政策時最值得關注的核心問題。

（作者從事自由業）

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