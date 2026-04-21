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自由開講》告別舊獲利的幻覺 評台灣中小企業的氣候轉型僵局

2026/04/21 15:00

◎ 黃一展

2026年1月，歐盟碳邊境調整機制已上軌道，這也代表企業過去最擅長的「外部化邏輯」正在失效；示意圖。（歐新社檔案照）2026年1月，歐盟碳邊境調整機制已上軌道，這也代表企業過去最擅長的「外部化邏輯」正在失效；示意圖。（歐新社檔案照）氣候變遷今天真正逼近企業的，不是道德壓力，而是算帳方式變了。歐盟碳邊境調整機制已在2026年1月進入正式期，碳排放不再只是永續報告裡的形容詞，而開始影響進口申報、通關流程與交易成本。這件事的關鍵，不在於歐盟又多做了一套規則，而在於企業過去最擅長的那套外部化邏輯——把排放成本留給社會、把轉型成本留給未來——正在失效。

但台灣不少中小企業主至今仍把氣候治理看成「別人的語言」。工廠照開、設備照撐、電費能壓就壓、客戶沒明講就先不動，等到法規真的壓到眼前，再抱怨政府太急、客戶太苛、歐盟太官僚。這不是資訊不足，而是一種典型的舊式經營哲學：相信現金流永遠比制度轉向更急，相信成本只要還沒被正式開單，就不算真正成本。問題是，這套直覺在低碳時代最危險，因為它會讓企業把轉型誤判成選修，而不是生存題。

更值得批判的是，很多企業現在並非沒有做事，而是在做「最低限度的表演」。盤查可以做，報告可以寫，淨零可以喊，但一碰到設備汰換、製程調整、供應鏈重組與資本支出，就立刻退回觀望。IFRS Foundation 2025年對氣候轉型計畫揭露的指引，恰恰戳破了這種模糊空間：企業不只要說方向，還得交代假設、依賴條件，以及對財務表現與現金流的影響。換句話說，市場開始追問的不是你有沒有ESG，而是你到底有沒有打算動真格。

台灣的僵局因此從來不只是資金不足。政府碳費制度已經啟動，標準費率與優惠費率也已公布，且2025年起即進入申報與繳納安排；真正卡住的，是大量中小企業仍習慣把法規理解成可協商的行政負擔，而不是即將改寫產業秩序的訊號。當全球承諾仍不足以把升溫控制在1.5°C內，未來的制度只會更細、更硬，也更直接地穿透供應鏈。這不是危言聳聽，而是所有出口型經濟體都在面對的同一張考卷。

台灣2026年開始收碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元；示意圖。（資料照）台灣2026年開始收碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元；示意圖。（資料照）所以，台灣中小企業主真正要放下的，未必是某一台舊機器，而是那種「再撐一下也許就過了」的年代感。未來最先被淘汰的，不一定是排放最高、技術最差的企業，而是最晚承認一件事的企業：過去那些看似精明的獲利，本質上只是把氣候成本暫時寄放在社會、自然與下一代身上。如今帳單回來了，難的不是付錢，而是承認自己其實早就該付。

（作者為聯合國資訊科技顧問／聯合國教育培訓所（UNITAR）講師）

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