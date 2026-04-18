自由開講》共諜案藍白雙重標準 國安淪為政治攻防工具

◎ 葉昱呈

共諜案件真正需要檢視的，從來不是單一涉案者，而是各政黨面對國安風險時的態度與價值取向。朱政騏以手機翻拍機密並傳給中國人士，被依《國家安全法》洩密罪起訴。民進黨迅速啟動黨紀程序，決議除名並不予提名，展現「政治責任優先於政治利益」的鮮明立場。

前民進黨台北市黨部執行長朱政騏，以手機翻拍機密並傳給中國人士，被依《國家安全法》洩密罪起訴。（資料照）凡與境外敵對勢力有實質接觸，且涉及機密外洩，即觸及國安核心紅線，無任何灰色地帶。這是法治國家對政黨的基本要求，也是維護公共安全的最低門檻。政黨自治固然受憲法保障，但維護國家安全絕非可協商的選項。

反觀國民黨與民眾黨，處理尺度顯著寬鬆。國民黨方面，張顯耀曾涉共諜及違反《反滲透法》遭起訴，卻仍被延攬出任智庫要職；民眾黨方面，徐春鶯與中國官方關係的質疑多年未解，李貞秀在雙重國籍與資格爭議未釐清前，仍持續行使公權力。這些案例不是偶發，而是可辨識的慣例：當國安疑慮被反覆忽視，政治算計便結構性地侵蝕制度防線。這不是疏忽，而是刻意選擇。

請繼續往下閱讀...

國安相關修法屢遭阻撓，反滲透機制無法及時強化，法律防線勢必鬆動。國安問題上，沒有折衷，只有守住或失守；示意圖。（路透檔案照）更令人憂心的是，國安議題正被降格為政治攻防的「撿到槍」。藍白陣營將共諜個案放大批判對手，而自身爭議則刻意迴避或拖延，國安風險在雙重標準中被稀釋。立法層面的拖延亦構成結構性隱憂：國安相關修法屢遭阻撓，反滲透機制無法及時強化，法律防線勢必鬆動。國安問題上，沒有折衷，只有守住或失守。

近年共諜起訴數據顯示，敵對勢力滲透已從高層向基層延伸，透過借貸、人情、交流逐步影響判斷。真正的危險，不在對手強大，而在內部對風險的習以為常與選擇性視而不見。

因此，政黨對共諜案的首要反應，就是其價值觀的直接呈現。關鍵在於政黨是否將國安風險內化為制度責任，還是外包為政治工具。凡涉及國安紅線，唯一準則就是依法徹查、即時處置及制度補強，沒有例外。抨擊對手或許換得短暫聲量，但若同時放鬆規範，失去的將不只是政治勝負，而是整個社會對民主制度的信任與國安防護的穩固基礎。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法