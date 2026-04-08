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名家分享～馮睎乾》「香港記者被滋擾」已不是新聞？

香港《獨立媒體》記者受了什麼滋擾固然應該關注，但更值得留意的是，記者被集體騷擾、跟蹤，弄得需要報警求助，這樣的事情在任何法治健全的社會，都應該是大新聞，但今日的香港卻鴉雀無聲。
名家分享

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2026/04/08 11:00

◎ 馮睎乾

4月3日《獨立媒體》周報刊出一篇題為「抱歉」的文章，披露「近月有不同記者收到滋擾訊息」。（取自貼文）4月3日《獨立媒體》周報刊出一篇題為「抱歉」的文章，披露「近月有不同記者收到滋擾訊息」。（取自貼文）4月3日《獨立媒體》周報刊出一篇題為「抱歉」的文章，披露「近月有不同記者收到滋擾訊息」，而記者完成宏福苑獨立委員會聽證會工作後，就開始被不明人士跟蹤。《獨媒》指已就兩宗個案報警，「就此令近日部分新聞甩漏，謹此向各位表示抱歉。」

瀏覽《獨媒》網站，近幾日的報道數量確實銳減，執筆一刻，最後的更新是在4月5日。《獨媒》記者到底受了什麼滋擾，固然應該關注，但更值得留意的，似乎是香港一眾媒體的靜默。記者被集體騷擾、跟蹤，弄得需要報警求助，這樣的事情在任何法治健全的社會，都應該是大新聞，或至少有被報道的價值，但今日香港呢？居然鴉雀無聲

自《獨媒》發出「抱歉」公告，三天過去了，唯一報道此事的就只有《大紀元》，但內文也沒什麼新消息。究竟記者被誰滋擾、警方會不會處理、《獨媒》何去何從，諸如此類的問題，沒有人知道答案，甚至沒多少人追問。我不由得想起2024年9月記協召開的那個記者會

當時記協披露最近的幾個月，有十三間大中小型香港傳媒的記者受到不同形式的滋擾和恐嚇，事主多達數十人；有三十六個記者在社交媒體上被點名，有些甚至連樣貌也被公開，配以暴力和死亡恐嚇，包括有刀、血、槍擊目標和「奠」 字的圖案。這算是大新聞吧？但主流媒體多數低調處理，只有網媒才大篇幅報道。

2024年9月，香港記者協會披露，當時有13間大中小型香港傳媒的記者受到不同形式的滋擾和恐嚇，事主多達數十人。（取自香港記者協會官網）2024年9月，香港記者協會披露，當時有13間大中小型香港傳媒的記者受到不同形式的滋擾和恐嚇，事主多達數十人。（取自香港記者協會官網）但一年半後的今天，同類的事，卻連網媒也噤若寒蟬了。或許我們要問：被滋擾和跟蹤的，除《獨媒》外，是否還有其他網媒的記者呢？他們集體默不作聲，是否有什麼不能公開的苦衷（例如受制於無所不能的「國安法」）？越想下去，就越令人心寒。

鄧炳強那年回應記者受恐嚇的事，曾語帶輕佻說過：「任何人如果覺得有人是恐嚇你，或者有其他刑事的罪行，我歡迎你隨時去報警。」當時有三個記者報警，但我不知道警方最後查出什麼，事情好像不了了之。今天也有兩個記者報警了，他們會因此受到保護，抑或遭受更高層級的恐嚇呢？

2024年，香港保安局長鄧炳強針對記者遭恐嚇一事回應，語帶輕佻地說：「如果覺得有人恐嚇你，我歡迎你隨時去報警」。（歐新社檔案照）2024年，香港保安局長鄧炳強針對記者遭恐嚇一事回應，語帶輕佻地說：「如果覺得有人恐嚇你，我歡迎你隨時去報警」。（歐新社檔案照）香港記者現在的處境，似乎比日前那個身陷敵境、躲藏在絕嶺岩縫中的美軍飛行員更孤單。

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（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾十三維度臉書

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