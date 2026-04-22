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自由開講》人形機器人走進超市 科技消費化時代正式來臨

2026/04/22 09:00

◎ 李姵瑩

首爾超市近日出現販售人形機器人的場景，被形容為像買手機一樣簡單；示意圖，非本文所指之人形機器人。（達明提供）首爾超市近日出現販售人形機器人的場景，被形容為像買手機一樣簡單；示意圖，非本文所指之人形機器人。（達明提供）首爾近期出現人形機器人進入超市販售的場景，引發廣泛討論。過去只存在於科技展或實驗室中的人形機器人，如今以接近消費電子產品的形式進入一般市場，甚至被形容為像買手機一樣簡單。這個產品上架的改變，象徵人工智慧與機器人技術，正從專業領域走向日常生活，進入大眾消費市場。

這樣的轉變代表技術成熟度已跨越關鍵門檻。過去人形機器人受限於成本高昂、功能不穩定與應用場景有限，多停留在展示或特定產業使用。如今能進入零售通路，意味著在硬體穩定性、量產能力與價格控制上已有顯著進展。這也讓機器人從工具，逐漸轉變為「產品」，甚至可能成為家庭或商業空間中的標準設備。

人形機器人的消費化，將重新定義服務業與勞動市場若機器人能執行接待、搬運、簡單客服甚至陪伴功能，將直接影響基礎服務職位的需求。這與過去自動化取代重複性工作不同，人形機器人更接近「人類互動」，意味著影響將延伸至更多服務場景。對企業而言，這是降低人力成本與提升效率的機會，但對勞動市場而言，則可能帶來結構性轉變

然而，這樣的發展也帶來新的問題。當機器人進入家庭與公共空間，涉及的不只是功能，而是安全、隱私與責任歸屬。例如資料蒐集、影像紀錄與決策行為，若缺乏規範，可能產生新的風險。此外，當機器人與人類互動越來越接近，心理與倫理層面的影響也需被重視，例如依賴性、情感投射與社會關係改變。

對台灣而言，這是一個不容忽視的趨勢：

首先，在產業政策上應有所布局

可結合既有半導體與製造優勢，切入機器人關鍵零組件與系統整合，強化在全球供應鏈中的角色。人形機器人未來可能成為下一波科技競爭核心，若能提前布局，將有助於產業升級。

人形機器人對台灣而言，是一個不容忽視的趨勢，我們應在產業政策上有所布局，例如結合既有半導體與製造優勢，切入機器人關鍵零組件與系統整合，強化我們在全球供應鏈中的角色；示意圖。（路透檔案照）人形機器人對台灣而言，是一個不容忽視的趨勢，我們應在產業政策上有所布局，例如結合既有半導體與製造優勢，切入機器人關鍵零組件與系統整合，強化我們在全球供應鏈中的角色；示意圖。（路透檔案照）其次，在法規層面應提前準備

包括機器人使用規範、資料保護、責任歸屬與安全標準，都需要明確制度設計，避免技術發展快於監管。特別是在公共場域與商業應用中，應建立基本的使用邊界與風險控管機制

再者，教育與人才培養也需跟上

未來不只是工程師需要理解機器人，服務業、管理與設計領域也將面對人機協作的新型態。培養跨領域能力，將成為關鍵競爭力

人形機器人走入超市，象徵的不只是科技進步，而是生活型態的改變。當機器人成為商品，人與科技的關係也將重新被定義。對社會而言，真正的挑戰除了是接受這項技術，更是如何在效率與人性之間，找到一個新的平衡點。

（作者為科技業）

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