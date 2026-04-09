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自由開講》國民黨不怕與鄭麗文共亡？

2026/04/09 11:00

◎ 易政王

國民黨主席鄭麗文日前投書國際期刊《外交事務》宣稱「台灣不必選邊站」，引起廣泛討論。（擷取自《外交事務》、資料照，本報合成）國民黨主席鄭麗文日前投書國際期刊《外交事務》宣稱「台灣不必選邊站」，引起廣泛討論。（擷取自《外交事務》、資料照，本報合成）

鄭麗文就任國民黨主席以來，化身「促統女力」，不僅擋國防、反對台美貿易，更投書國際期刊《外交事務》（Foreign Affairs）宣稱「台灣不必選邊站」，完全是在模糊中共對台的威脅。

當今的「藍白複合體」持續「打著民主反民主」，不僅讓國會寫下最爛紀錄，成為史上第一個「不審查總預算」的預算會期，還強推黨產解套、紅媒復活、貪污助理費合法化等「惡法連發」，連黨內要角都嗆AIT主管只比科長大，國民黨在鄭麗文的帶領下，已呈現「黨內失控，國會失職」的窘境。

根據美麗島最新民調顯示，鄭麗文信任度崩壞，不信任度高達54.5％，信任度下跌4.8％，僅剩23.9％，則政黨支持度的民調，綠、藍、白支持率分別為34.7%、16.8%、7.4%，藍白支持率即使加總，依舊打不過民進黨。近日，連政治立場親藍媒體人韋安都警示，藍營已經出現選舉危機，若不在6月前完成「逃命潮」，恐怕會一次丟掉6到7個執政縣市

根據美麗島最新民調顯示，國民黨主席鄭麗文不信任度高達54.5％。（擷取自《美麗島電子報》）根據美麗島最新民調顯示，國民黨主席鄭麗文不信任度高達54.5％。（擷取自《美麗島電子報》）

現今的鄭麗文滿腦子「鄭習會」，一廂情願的認為只要高唱「鄭習會進行曲」，可以成為年底地方選舉的「勝力魔法」，完全不理會黨內縣市長候選人擔心擋軍購及總預算的政治效應，已經影響選舉的「求救之聲」。

縱觀，鄭麗文為何敢肆無忌憚的發表「紅統式言論」，無疑是背後有中共勢力的「挺鄭堡壘」在支持，短時間內仍會「穩坐黨中央」。而黨內縣市長候選人頂多以「表面切割法」繼續參戰，至於國民黨的未來是否與鄭麗文共亡？年底時，「民意法庭」就會給予審判了！

（作者為政治工作者）

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