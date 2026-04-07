自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》賴清德應該和鄭麗文會面嗎？

這不僅說明鄭麗文亟需賴總統的加持，以便獲得和習近平會面的結構洞優勢，也顯示鄭麗文的行事風格：在還沒有與習近平會面，就已經搬出習近平的名號威脅，可見若是賴總統與鄭麗文見面，必然會受到鄭麗文的資訊操弄，反而佐證賴總統不該在行前與鄭麗文會面。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/04/07 21:00

◎ 沈榮欽

我的網路理論老師Ron Burt是網路理論的大師，他最出名的理論叫做「結構洞」。這個理論用最簡單的話來說，就是當兩岸沒有正式溝通管道時，國民黨主席若可以訪中並從中串連，就可以享有最大的優勢，包括多樣資訊來源以及控制、操弄資訊的優勢。

任何國民黨黨主席在兩岸不溝通的狀況下訪中，都或多或少具有享有這種優勢的潛在可能；圖為國民黨主席鄭麗文抵達上海虹橋機場，中共中台辦主任宋濤前往接機。（中央社資料照）任何國民黨黨主席在兩岸不溝通的狀況下訪中，都或多或少具有享有這種優勢的潛在可能；圖為國民黨主席鄭麗文抵達上海虹橋機場，中共中台辦主任宋濤前往接機。（中央社資料照）這種優勢不是屬於個人或結構，而是專屬於佔有結構的個人，任何國民黨黨主席在兩岸不溝通的狀況下訪中，都或多或少具有享有這種優勢的潛在可能。柯文哲之所以不惜說謊造假出雙城論壇AB稿部分原因就是覬覦這種結構洞優勢。

鄭麗文訪中前表達，無論是訪中前或是訪中後，她都願意進入總統府和賴清德總統見面。這不僅是為了強化其和平論述，而且鄭麗文可以利用兩岸缺乏官方溝通管道，行前和賴總統會面，獲得賴總統正當性的加持能夠增加和習近平會面時的份量，而且能夠在對岸表示賴總統的訊息或對其解讀。若訪中後，獲得和賴總統見面的機會，則可以表示傳達習近平的訊息或其解讀。無論何者，鄭麗文都可以從中獲得利益。

賴總統並未在出發前接見鄭麗文（右），為此，鄭麗文不惜搬出習近平（左）威脅賴總統，表示「沒有鄭賴會，就沒有賴習會」。（路透、資料照、本報合成）賴總統並未在出發前接見鄭麗文（右），為此，鄭麗文不惜搬出習近平（左）威脅賴總統，表示「沒有鄭賴會，就沒有賴習會」。（路透、資料照、本報合成）不過因為賴總統並未在出發前接見鄭麗文，為此，鄭麗文不惜搬出習近平威脅賴總統，表示「沒有鄭賴會，就沒有賴習會」。這不僅說明鄭麗文亟需賴總統的加持，以便獲得和習近平會面的結構洞優勢，也顯示鄭麗文的行事風格：在還沒有與習近平會面，就已經搬出習近平的名號威脅，可見若是賴總統與鄭麗文見面，必然會受到鄭麗文的資訊操弄反而佐證賴總統不該在行前與鄭麗文會面。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書