沈榮欽國際視野》賴清德應該和鄭麗文會面嗎？

這不僅說明鄭麗文亟需賴總統的加持，以便獲得和習近平會面的結構洞優勢，也顯示鄭麗文的行事風格：在還沒有與習近平會面，就已經搬出習近平的名號威脅，可見若是賴總統與鄭麗文見面，必然會受到鄭麗文的資訊操弄，反而佐證賴總統不該在行前與鄭麗文會面。

◎ 沈榮欽

我的網路理論老師Ron Burt是網路理論的大師，他最出名的理論叫做「結構洞」。這個理論用最簡單的話來說，就是當兩岸沒有正式溝通管道時，國民黨主席若可以訪中並從中串連，就可以享有最大的優勢，包括多樣資訊來源以及控制、操弄資訊的優勢。

任何國民黨黨主席在兩岸不溝通的狀況下訪中，都或多或少具有享有這種優勢的潛在可能；圖為國民黨主席鄭麗文抵達上海虹橋機場，中共中台辦主任宋濤前往接機。（中央社資料照）這種優勢不是屬於個人或結構，而是專屬於佔有結構的個人，任何國民黨黨主席在兩岸不溝通的狀況下訪中，都或多或少具有享有這種優勢的潛在可能。柯文哲之所以不惜說謊造假出雙城論壇AB稿，部分原因就是覬覦這種結構洞優勢。

鄭麗文訪中前表達，無論是訪中前或是訪中後，她都願意進入總統府和賴清德總統見面。這不僅是為了強化其和平論述，而且鄭麗文可以利用兩岸缺乏官方溝通管道，行前和賴總統會面，獲得賴總統正當性的加持，能夠增加和習近平會面時的份量，而且能夠在對岸表示賴總統的訊息或對其解讀。若訪中後，獲得和賴總統見面的機會，則可以表示傳達習近平的訊息或其解讀。無論何者，鄭麗文都可以從中獲得利益。

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賴總統並未在出發前接見鄭麗文（右），為此，鄭麗文不惜搬出習近平（左）威脅賴總統，表示「沒有鄭賴會，就沒有賴習會」。（路透、資料照、本報合成）不過因為賴總統並未在出發前接見鄭麗文，為此，鄭麗文不惜搬出習近平威脅賴總統，表示「沒有鄭賴會，就沒有賴習會」。這不僅說明鄭麗文亟需賴總統的加持，以便獲得和習近平會面的結構洞優勢，也顯示鄭麗文的行事風格：在還沒有與習近平會面，就已經搬出習近平的名號威脅，可見若是賴總統與鄭麗文見面，必然會受到鄭麗文的資訊操弄，反而佐證賴總統不該在行前與鄭麗文會面。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





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