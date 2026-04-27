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自由開講》核電重啟的三種論述 值得重新檢視

2026/04/27 17:00

◎ 林仁斌

核電重啟的討論，近來再次升溫。支持者與反對者各有立場，但若仔細檢視公共論述，反覆出現的往往是幾句簡潔而有力的標語。然而，能源政策不是口號競逐，而是制度選擇。若論述未能回到成本揭露、風險分配與責任歸屬的層次，再熱烈的辯論，都可能只是語言的往返。

第一句常見說法是：「核電是最便宜、最穩定的電。」

當價格未包含完整責任，那不是純粹的市場效率，而是把風險折現給未來；核電示意圖。（資料照）當價格未包含完整責任，那不是純粹的市場效率，而是把風險折現給未來；核電示意圖。（資料照）這句話在發電成本的計算上或許成立，但問題在於，電價是否已完整反映制度成本。核電的低價，建立在幾個前提之上：核廢料的最終處置是否已有確定場址與足額提列？延役所需的長期安全監管與設備更新支出是否充分入帳？極端事故的賠償責任是否真正由市場承擔，而非由國家與全民背書？若上述條件仍處於未完成或高度不確定狀態，所謂「最便宜」，就只是一種片段價格。它計算的是今日帳面上的每度電，卻未必計算數十年後的清理成本與社會風險。當價格未包含完整責任，那不是純粹的市場效率，而是把風險折現給未來。

第二句常見說法是：「沒有核電，台灣會缺電。」

這種敘事往往把電力風險簡化為單一選項的存廢，但電力安全從來不是某一種能源的存在與否，而是整體系統是否具備韌性。供電穩定牽涉電網調度能力、備轉容量設計、需求面管理、儲能配置與多元電源協調。若治理能力不足，再多一種電源，也未必能化解結構性風險。

核電的特性是集中、大型、長時間運轉。在平穩環境下，它提供穩定基載；但在極端情境下，集中式設施本身也可能成為系統性風險節點；圖為核三廠。（資料照）核電的特性是集中、大型、長時間運轉。在平穩環境下，它提供穩定基載；但在極端情境下，集中式設施本身也可能成為系統性風險節點；圖為核三廠。（資料照）核電的特性是集中、大型、長時間運轉。在平穩環境下，它提供穩定基載；但在極端情境下，集中式設施本身也可能成為系統性風險節點。真正值得討論的，不是「要不要核電」這樣的二分法，而是能源組合如何分散風險、提升調度彈性，並強化制度透明度。當複雜問題被壓縮成單一解方，公共討論的層次也隨之下降。

第三句常見說法是：「世界都在重返核能，台灣不該例外。」

國際動態確實正在變化，部分國家重新評估核能角色，但國際經驗從來不是口號，而是條件。某些國家之所以推動新建核電，是因為已完成核廢選址、具備長期財務規劃，或擁有特定地緣政治考量。也有國家在新建過程中面臨成本大幅上升、工期延宕與社會爭議。若只引用「他國在做」，卻不說明其制度前提與承擔代價，那便是選擇性比較。國際經驗不是免責證明，而是一份代價清單。真正成熟的比較，不在於跟隨趨勢，而在於衡量自身條件是否相符。

真正成熟的比較，不在於跟隨趨勢，而在於衡量自身條件是否相符；圖為全國廢核行動平台在行政院前舉行「反對老舊核電再運轉，堅守非核家園承諾」記者會。（資料照）真正成熟的比較，不在於跟隨趨勢，而在於衡量自身條件是否相符；圖為全國廢核行動平台在行政院前舉行「反對老舊核電再運轉，堅守非核家園承諾」記者會。（資料照）因此，核電可以討論，也應該討論。但討論的起點，不該停留在標語，而必須回到三個核心問題：成本是否完整揭露？風險如何分配？責任由誰承擔？能源政策的本質，是對未來的承諾。當核廢去向仍待確定、事故責任結構尚未完全釐清、長期財務安排仍有不確定性時，任何「務實重啟」的主張，都需要更嚴謹的制度說明。否則，所謂務實，可能只是把難題延後，把代價轉移。

在民主社會中，政策選擇從來不只是技術計算，更是倫理判斷。便宜與否，取決於是否誠實計價；安全與否，取決於是否承認風險；必要與否，取決於是否經得起公開辯論。若公共討論停留在重複「便宜」「穩定」「國際趨勢」等語詞，而未能回答制度責任的問題，那麼重啟的，或許不是理性，而是對風險的選擇性遺忘。能源的選擇，終究是世代之間的契約。真正的成熟，不在於急於宣告答案，而在於是否願意把所有代價攤在陽光下，讓今天的決定，對明天負責。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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