自由開講》數位人民幣能取代美元？數據揭示現實差距

◎ 宗政直言集

長期以來，網路上流傳一種很聳動的論調：中國數位人民幣跨境結算大爆發，美元體系快被取代，世界金融秩序即將翻盤。這種說法乍聽很驚人，但只要把資料攤開來看，就會發現：這不是什麼突然出現的新格局，而是把中國已推動多年的政策與試點，再次包裝成一場「有中國特色的金融大勝利」。但，真正的問題不是技術有沒有進步，有沒有試行對接，而是它有沒有真的改變全球金融市場的選擇。而到目前為止，答案很清楚：還差很遠！

不是說人民幣完全沒有進展，而是距離「取代美元」還差得非常遠；國際上真正大量被使用的，還是美元、歐元。（路透檔案照）先看最直接的數字。根據SWIFT的最新統計，2025年10月美元在全球支付中的占比約為57.7%，人民幣只有2.47%，而且連前三名都沒有。換句話說，國際上真正大量被使用的，還是美元、歐元，人民幣的真實份額仍然很小。這就像有人說自己準備挑戰世界冠軍，但目前市占率還不到對手的二十分之一。這不是說人民幣完全沒有進展，而是距離「取代美元」還差得非常遠。

再看各國政府與央行最真實的數字呈現。IMF最新資料顯示，到2025年第4季，美元占全球官方外匯儲備56.77%，歐元約20.25%，人民幣只有1.95%。這代表什麼？很簡單：當國家要把真正重要的資產放進儲備時，全球多數央行還是選美元，不是人民幣。因為一國貨幣要成為真正的國際貨幣，不只要能支付，還要讓人放心持有、自由兌換、進出方便，而且制度透明。這幾點，人民幣到今天都還沒有做到。

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中國的數位人民幣偏向封閉、官方主導、特定場景使用；美元穩定幣則是在全球網路世界、加密市場與跨境交易中自然擴張；示意圖。（彭博檔案照）更有意思的是，真正進入區塊鏈世界、真正占上風的，也不是數位人民幣，而是美元穩定幣。歐洲央行與國際清算銀行都指出，目前全球穩定幣約99%都是美元計價。也就是說，如果今天要談「誰在數位貨幣世界先站穩腳步」，答案其實更接近美國，而不是中國。中國的數位人民幣偏向封閉、官方主導、特定場景使用；美元穩定幣則是在全球網路世界、加密市場與跨境交易中自然擴張，兩者根本不是同一種路線。

所以，面對這類新聞，民眾最需要的不是恐慌，而是判斷力。中國確實想藉由數位人民幣提升區域支付影響力，這一點不能低估；但把它說成「美元霸權崩潰」或「世界金融秩序重置」，就是典型的誇大宣傳。尤其在美中對抗、科技限制、供應鏈重組持續深化之下，歐洲、美國、日本、韓國等主要經濟體，更不可能全面接受一套由中國主導、且仍有資本管制疑慮的結算系統。真正的現實是：中國在局部區域有擴張，但全球主流市場、主流儲備、主流鏈上貨幣，今天仍然站在美元這一邊。

總結來說，別把宣傳片當成紀錄片！數位人民幣值得關注，但遠遠還不到改寫世界金融秩序的程度。真正該看懂的，不是中國喊得多大聲，而是全球資金最後用腳投票，究竟投向哪裡。今天的答案，依然非常明白！

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

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