自由開講》解析兩岸議題的迷思及錯解

◎ 李文忠

國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日訪中。（資料照）鄭麗文一行今天（0407）啓程，台灣應給予祝福及期許。在台海危疑的情勢下，兩岸進行高層交流降溫，可預見2027危機暫時已解除，二件都是好事。政府目前的態度是提醒及分析，相對溫和，值得贊揚。

藉著這個時機，我們來解析關於兩岸議題的關鍵詞及觀念，這裡面有許多迷思及錯解。

一、和平

和平避戰固台灣人民之所欲，但趴下躺平不會帶來和平，正如同邱吉爾在英、德簽下「慕尼黑協定」批評張伯倫首相的名言「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱，可是，屈辱過後，你仍得面對戰争」。「國共和談」、「西藏協定」都是同樣的教訓，國民黨知之最詳。

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和平的障礙在中共企欲併呑台灣。北京的底氣在民族主義、國力及軍事力量，限制因素有三：「中國人不打中國人」、美軍及盟軍、戰爭的代價。台灣如能透過建軍備戰及落實社會靱性能夠多撑持一段時間，或許可以成為第四個因素。所以台灣的避戰之道是：1.與盟國更深入的聯結，2.強化國防力量及落實社會韌性，3.具北京視角，不與中國民族主義對撞，讓北京寄希望於「和平統一」。可惜綠營基於對中共覇權及極權的厭惡及畏懼，任令兩岸敵意螺旋持續上升。

二、九二共識

「九二共識」一開始就是個準騙局，因為國際上認知的一個中國必然是中華人民共和國，在馬政府時期，任何中國團體來台會議或賽事，現場不能有中華民國國旗或其國家象徵，屈辱如此，那來各表？然後習近平定義一中前提，國民黨從不敢吭氣，證明了「九二共識」的欺瞞性。

在馬政府時期，任何中國團體來台會議或賽事，現場不能有中華民國國旗或其國家象徵，屈辱如此，哪來各表；圖為新加坡馬習會。（資料照）但「九二共識」畢竟提出能處理兩岸議題的框架，如果國民黨在北京現階段對台統戰轉向的時機，有膽識回到原汁原味的「一中各表」，有利於爭取選票，有助於穩住中華民國立場，也有利於兩岸長期平等健康地交流。

三、憲法一中

中華民國憲法增修條文有「為因應國家統一前之需要」、「自由地區…大陸地區」的文字，蘊涵「一國兩區」的概念。但國家的組成要素有三：人民、土地、有效統治，從國會全面改選、總統直選後，這部憲法已經是以2300萬人民為主體，以台澎金馬為領土的新憲法。

那我們是否應儘快啓動修法以符現實？千萬不能！當代的使命是維持現狀、維護和平，台灣不能越過北京的紅線，也是華盛頓及盟國的紅線，輕啓戰端。這正是蔡總統2016就職演說的本意。

四、選邊站

中共是我們唯一威脅來源，美國過去是我們唯一現在仍然是最重要安全保障，台灣只能選邊站。但全世界民主盟國對中都是兩手，台灣對中也要有兩手：軟硬兩手、和戰兩手、張弛兩手。怎奈兩大黨都只有一手，藍的一手軟到只會趴下躺平，綠的一手硬到不惜升高敵意，倒楣的是人民，不知其可也。

對台灣而言，中共是唯一威脅來源，美國是唯一的重要安全保障，我們只能選邊站；示意圖。（路透檔案照）（作者為前立法委員）

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