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自由開講》沒有明確的國家認同歸屬 「賴鄭會」就毫無意義

2026/04/08 08:00

◎ 陳啟濃

國民黨主席鄭麗文表示，「鄭習會」前後可以安排和總統賴清德會面。表面上是釋出善意，其實充滿心機。（資料照，本報合成）國民黨主席鄭麗文表示，「鄭習會」前後可以安排和總統賴清德會面。表面上是釋出善意，其實充滿心機。（資料照，本報合成）

鄭麗文日前表達在「鄭習會」前後可以安排和總統賴清德會面、溝通。表面上雖然是釋出善意，加上國民黨人士助攻「對話是好事」，其實充滿心機

在美國跟伊朗戰火尚未結束的時間點，鄭麗文安排跟習近平見面就非常不應該，尤其最近一直傳出習近平有暗中提供軍事用品給伊朗的消息，鄭習會的意義就是台灣對中共存有善意的表達。雖然鄭麗文是在野黨主席，但畢竟在野黨是國會的最大黨，「鄭習會」會傳達給國際社會特別是美國錯誤的台灣立場。

其次，在「鄭習會」前後，總統賴清德安排面見鄭麗文，都將會造成認同「鄭習會」的表示。所以賴清德到底是見鄭麗文或是不見，都將會造成國民黨有一番論述。不見，可以說賴清德傲慢專斷，不想跟在野黨溝通，不樂見兩岸友善發展；見，則國民黨可以大肆宣揚賴清德也是期待兩岸可以有對話的機制，等同是替「鄭習會」背書。

這就如同一場政治攻防，如何解套有待總統智慧面對化解。竊以為總統應該聲明，在中共不放棄武力侵略台灣，以及不承認台灣的國家地位之前，身為國會立法院最大黨的黨主席非常不應該跟中共安排會面。只要中共做不到這樣的訴求，就沒有所謂「賴鄭會」安排的問題。鄭麗文的心機設計，總統現在就可以把球丟回給她。

筆者認為，賴總統應聲明，在中共不放棄武力侵略台灣，以及不承認台灣的國家地位之前，在野黨黨主席就不應該與之會面；中國軍演示意圖。（美聯社檔案照）筆者認為，賴總統應聲明，在中共不放棄武力侵略台灣，以及不承認台灣的國家地位之前，在野黨黨主席就不應該與之會面；中國軍演示意圖。（美聯社檔案照）

（作者為政治評論員）

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