自由開講》國台辦：宣鄭麗文覲見

◎ 愚工

國民黨主席鄭麗文終於獲得中共主席習近平的寵召，率團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。（路透、資料照，本報合成）

歷經「忽冷忽熱，忽遠忽近」的精神折磨，國民黨主席鄭麗文終於獲得中共主席習近平的寵召：獲准率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。

面對這項突然恩寵，雀躍不已的鄭麗文立刻召開記者會，表示「感謝中共中央和習近平總書記邀請」。面對記者提問是否將中國置於對美關係之前？鄭麗文表示，「沒有二擇一的問題，小孩子才做選擇，台灣全部都要」；國民黨願意努力為兩岸和平、區域穩定，甚至對人類和平作出積極貢獻，讓全世界都能夠安心，不再擔心兩岸會發生戰火。

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鄭麗文能力與道德皆不配位的鴻鵠之志，令人心驚膽顫：印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，鄭麗文此行赴中只是談「怎麼被統一」，參與這樣的談判，本質上就是在「為吞併鋪路」。在北京既定的政治框架下，台灣根本沒有真正可以談的空間。台灣主要在野黨領袖選擇前往北京，其政治訊號遠大於行程本身。對國際社會而言，這會被解讀為：台灣內部對自身未來方向出現動搖，甚至有人願意在中國的條件下進行政治安排。這種訊號，一旦被放大，將直接削弱台灣在國際上的戰略位置。

印太戰略智庫執行長矢板明夫在社群媒體上直指，國民黨主席鄭麗文此行赴中只是談「怎麼被統一」，這樣的談判本質上就是在「為吞併鋪路」。（擷取自矢板明夫臉書）

鄭麗文將「覲見習近平」做為後半生的人生目標，路人皆知。

矢板明夫的諍言，一針見血。但被習近平的「宣進宮，沖昏頭」的鄭麗文一定聽不進去。鄭麗文的喜形於色，讓我想起下列文字：

「曾經問一個心理學專家，為什麼許多被大戶人家凌辱的奴僕，卻常常以在主人家的經歷作為人生的驕傲？他沉吟片刻後說道：通常毫無價值的人生，只有附著在權貴的奴役下才有些許存在感，徜若它自己獨自存在，半點人生意義都找尋不出，所以這是它們的唯一的存在感！」被習近平「宣進宮，沖昏頭」的鄭麗文會作出甚麼傷害台灣的憾事，作為呈給習近平的貢品，國安單位應預為籌謀，若不幸發生，一切依法嚴辦。

（作者從商）

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