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黃澎孝練「孝」話》鄭麗文能守住「連戰防線」嗎？ 別讓「和平」話術抹煞中華民國存在的現實

2005年在連戰與胡錦濤和習近平會面場合上，連戰始終堅持呼籲中共要「正視中華民國客觀存在的現實」，也就是本文所謂的「連戰防線」。也因此，針對國民黨主席鄭麗文訪中一事，國民黨內的「正藍軍」們最擔心的問題即是：她是否敢效法連戰，向習近平呼籲「正視中華民國客觀存在的現實」？
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2026/04/07 11:15

◎ 黃澎孝

國民黨主席鄭麗文4月7日率團啟程訪中。（資料照）國民黨主席鄭麗文4月7日率團啟程訪中。（資料照）鄭麗文率領的國民黨大陸訪問團出發了。出發前鄭麗文藉著外媒訪問，大言不慚的宣布：「我的目標是創造和平」。

與此同步，國民黨立院黨團也宣佈暫緩審議國防特別預算案。這顯然意謂著，國民黨後續如何處理這項延宕數月的國防特別預算案，似將由「鄭習會」的結果來決定！？

誰能「創造和平」！？

當鄭麗文說她要「創造和平」的時候，她顯然犯下了「邏輯錯位」。因為，從來能創造和平的ㄧ方，往往就是造成「不和平」的那一方

換言之，台海之所以有和平穩定的威脅，從來都是中國共產黨堅持要「解放台灣」的野心所造成的。真要想「創造」台海和平，只要中國放棄「統一台灣」的野望，不就立馬「創造和平」了嗎？至於國民黨主席鄭麗文又有何三頭六臂而能夠說服習近平「放下屠刀，立地成佛」的呢？

馬歇爾將軍都調停失敗何況鄭麗文

鄭麗文告訴美國NBC記者說：她期待透過「坦誠對話、合作與善意」，為台海和平、東亞穩定與世界安全開創新局

事實上，國共兩個「中國黨」，文鬥武鬥，打打談談已經超過了一百年。期間，頗不乏所謂的「坦誠對話、合作與善意」。甚至於，還有過兩次「國共合作」的歷史紀錄。

尤其二戰後，更有時任美國國務卿的馬歇爾親自出馬來華調停國共戰爭。但是，最終結果：國民黨不就狼狽丟掉大陸江山，被迫逃台另起爐灶不是嗎？更有甚者，若不是韓戰爆發，杜魯門派出第七艦隊巡弋台海，遏止了中共「宜將剩勇追窮寇」解放台灣的企圖，當年逃台國民黨的那批敗兵殘將，哪能安穩在台肆行戒嚴統治38年之久呢？

國民黨主席鄭麗文接受美國NBC記者專訪時表示，她期待透過「坦誠對話、合作與善意」，為台海和平、東亞穩定與世界安全開創新局。（取自NBC官網）國民黨主席鄭麗文接受美國NBC記者專訪時表示，她期待透過「坦誠對話、合作與善意」，為台海和平、東亞穩定與世界安全開創新局。（取自NBC官網）國共兩黨互為「貴人」

弔詭的是，在國共的百年鬥爭中，兩岸分治後，國共雙方又成為彼此在兩個「黨國」專政的「貴人」。

換言之，當年國民黨之所以能夠創造戒嚴38年世界紀錄的唯一理由就是中共對台灣的武力威脅。同樣的，共產黨長期以來也以國民黨「反共拒和」，中國尚未統一為理由，繼續以黨領軍、以黨領政地專政下去。說穿了，都是以彼此存在的敵意威脅為藉口，來維繫其一黨之私的政治利益而已矣！

連戰「最後防線」岌岌可危

話說回來，鄭麗文之率國民黨訪問團赴會習近平，當然是延續了國民黨榮譽主席連戰2005的「破冰之旅」

但是，先後會見過胡錦濤和習近平的連戰，始終堅持雙方「對等」與「平等」的基本原則，也受到中共相當崇隆的禮遇。

相形之下，鄭麗文從當選國民黨主席第一天開始，就一再唸唸叨叨要去北京與習近平會面，從頭開始就沒有提出過任何基本原則底線，反而，毫無矜持地覆誦中共所提「九二共識」和「反對台獨」的所謂「共同政治基礎」。

面對鄭麗文如此一廂情願，不計國民黨臉面的言行，國民黨內部的批評不斷，最引人矚目的莫過於連勝文一再舉其父連戰當年訪中的謹言慎行，為維護國民黨的歷史地位和基本尊嚴而步步為營的努力，公開為文勸戒鄭麗文

前國民黨副主席連勝文4日發文，舉其父連戰當年訪中的謹言慎行奉勸鄭麗文。（擷取自連勝文臉書）前國民黨副主席連勝文4日發文，舉其父連戰當年訪中的謹言慎行奉勸鄭麗文。（擷取自連勝文臉書）鄭麗文守得住「連戰防線」嗎

事實上，在連戰與胡錦濤和習近平會面場合上，連戰始終堅持呼籲中共要「正視中華民國客觀存在的現實」。這也就是本文所謂的「連戰防線」。其實就在2023年出版的《連戰回憶錄》中，連戰還特別強調：「開啟兩岸政治對話的前提，必須務實正視1949年後，兩岸分治以來中華民國政府存在的政治現實，這是翻不過的一頁，唯有在此政治互信下，政治對話才能開展，才能開創新的未來。」

在鄭麗文出發訪中之前，連勝文之所以重提當年「連胡會」連戰在「破冰之行」的表現，公開喊話鄭麗文要：「謹言慎行、謀定後動」，說白了，就是國民黨內的所謂「正藍軍」們所最擔心的問題：鄭麗文守得住「連戰防線」嗎？鄭麗文敢效法連戰，當面向習近平呼籲要「正視中華民國客觀存在的現實」嗎？

其實，台灣人都在拭目以待中⋯⋯

前任國民黨主席連戰在《連戰回憶錄》中強調，開啟兩岸政治對話的前提必須要正視中華民國政府存在的政治現實。（遠見天下文化提供）前任國民黨主席連戰在《連戰回憶錄》中強調，開啟兩岸政治對話的前提必須要正視中華民國政府存在的政治現實。（遠見天下文化提供）（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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