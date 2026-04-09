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自由開講》「藍白二合」要靠柯文哲貪汙？

2026/04/09 09:30

◎ 蔡威

將藍白合關鍵寄託於民眾黨前主席柯文哲的司法判決，不僅忽略政黨內部結構，也過度簡化選民行為與政治現實。（資料照）將藍白合關鍵寄託於民眾黨前主席柯文哲的司法判決，不僅忽略政黨內部結構，也過度簡化選民行為與政治現實。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲因涉「京華城案」一審遭判17年，除了牽動白營2026的政治佈局以外，甚至已有風向提及「藍白合」勢必水到渠成，單看329遊行似乎頗有在野結盟意味；但將合作關鍵寄託於個別人物的司法判決，不僅忽略政黨內部結構，也過度簡化選民行為與政治現實，難道「藍白二合」要靠柯文哲貪汙？

柯文哲案確實對政局產生劇烈衝擊，一審判決不僅動搖民眾黨的核心領導，但以在野陣營的團結困境，從來不是少了「共同敵人」，而是缺乏「共同利益」。國民黨仍然深陷世代與路線之爭，而民眾黨則面臨「去柯化」。如今，單靠柯文哲個人司法就能團結在野，是否過於樂觀？

柯文哲過去標榜「超越藍綠」，如今自己結盟藍營又陷貪汙判決，對其中間選民的吸引力已明顯受損，即使藍白形式上可以合作，選票是否能夠有效轉換，恐怕仍是未定知天。另外，柯文哲先前被羈押獲釋後，屢屢爆出各種挑釁藍營言論，又在2026選舉提前互拔樁腳，怎能期待柯文哲？從國際經驗來看，過度依賴政治危機或是司法爭議促進在野整合難有成效，例如1990年代義大利推動「淨手運動」（Mani Pulite），導致舊有政黨體系瓦解，新興勢力雖然短暫結盟，但因缺乏穩固政治路線與制度整合，導致政局長期動盪。

「藍白二合」始終無法提出清晰的共同願景，只靠柯文哲起訴、判決，若把希望寄託在一紙判決上，不過只是逃避現實的政治幻覺。

若把「藍白二合」希望寄託在民眾黨前主席柯文哲的一紙判決上，不過只是逃避現實的政治幻覺；示意圖。（資料照）若把「藍白二合」希望寄託在民眾黨前主席柯文哲的一紙判決上，不過只是逃避現實的政治幻覺；示意圖。（資料照）

（作者為專欄採訪作家）

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