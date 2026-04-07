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自由開講》鄭麗文赴中前要求見總統：與虎謀皮前車之鑑已在眼前

2026/04/07 17:00

◎ 蕭錫惠

國民黨主席鄭麗文表示，赴中國前希望與總統賴清德會面。這樣的要求，看似溝通，實則更像一種政治操作：試圖在敏感行動前，借用國家最高權力的象徵，為個人行程背書。

自由開講》鄭麗文赴中前要求見總統：與虎謀皮前車之鑑已在眼前國民黨主席鄭麗文表示，赴中國前希望與總統賴清德會面。（資料照）
 問題不在於見不見面，而在於——這樣的人，是否值得被信任。

歷史早已有過清楚的前車之鑑。2005年，時任親民黨主席宋楚瑜赴中國，北京之行本為個人決定，後來回頭尋求總統陳水扁協助，並帶著所謂「口信」前往。然而，當面對中共領導人時，涉及「主權、民主、和平、對等」的核心立場，卻未被如實傳達。回國之後，宋楚瑜更迅速調整政治立場，甚至在國內政治議題上出現與原先承諾不一致的行為。這不只是個人選擇，而是一次被現實權力重新塑形的政治行動。

這段歷史說明了一件事：當個人政治行動進入兩岸高度不對稱的權力場域時，所謂的「溝通」與「善意」，往往會被重新詮釋，甚至被扭曲利用

台灣當前面對的，不是一個普通的交流對象，而是一個長期透過統戰、滲透與認知作戰影響台灣社會的政權。在這樣的結構下，任何赴中行為都不只是個人選擇，而是可能被利用的政治訊號。

過去已有多起案例顯示，台灣政治人物赴中交流的畫面與言論，往往被中國官方剪輯、包裝，轉化為對內宣傳素材，用以塑造「台灣支持統一」或「兩岸關係改善」的假象。個人的言行，最終成為他國政治敘事的一部分。

有人或許會認為，交流本身無可厚非；但問題從來不在交流，而在於交流是否被對方操控與利用。

因此，真正的問題是：誰，有資格代表台灣被利用？

鄭麗文的政治歷程，本身就充滿爭議。當年因涂醒哲事件與民進黨決裂，其過程涉及激烈對抗與政治操作，已在公共記憶中留下紀錄。歷史不會自動消失，社會自然有權檢視：一個曾在關鍵時刻做出爭議選擇的人，是否適合在更高風險的場域中，承擔象徵性的角色。

台灣當前面對的，不是一個普通的交流對象，而是一個長期透過統戰、滲透與認知作戰影響台灣社會的政權。（資料照，取自陸委會臉書）台灣當前面對的，不是一個普通的交流對象，而是一個長期透過統戰、滲透與認知作戰影響台灣社會的政權。（資料照，取自陸委會臉書）「華風之弊，八字盡之：始於作偽，終於無恥。」當一個體制長期建立在虛偽之上，它最擅長的，就是將他人的行為轉化為自身的正當性。真正的危險，不只是那個體制，而是有人願意配合其敘事。

與虎謀皮，從來不是策略，而是風險的放大。

前車之鑑已在眼前，問題從來不是能不能去，而是去了之後，誰來承擔被利用的代價。

民主的防線，往往不是在戰場上崩潰，而是在模糊與妥協中被侵蝕。當真相需要讓位於操作時，民主其實已經開始退化。

（作者為自由撰稿人）

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