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綠學院》避開儲能選址三大地雷，表後儲能保費可降80％？

根據消防指引，由於不同場地對消防與結構的要求差異極大，如果一開始選錯位置，後續可能必須增加大量防火與結構工程，導致成本飆升。
綠學院

綠學院

2026/04/26 09:30

◎ 陳貽評

本文將分享如何避開儲能選址三大地雷。（取自貼文）本文將分享如何避開儲能選址三大地雷。（取自貼文）

「你可以保證儲能系統放這裡不會燒嗎？」

「照表後儲能的消防規定，這案場要怎麼說服銀行同意貸款？」

「地下室真的能放儲能嗎？保險會保嗎？」

不知道你有沒有發現，對多數的企業主而言，他們對於儲能系統最大的擔憂追根究柢都是安全的問題。安全除了仰賴設備商的製造品質、整合商本身的技術和維運能力之外，最重要的就是消防策略是否靠得住。我們之前的文章說保險是儲能案場的銀針，「試毒」試的幾乎都是儲能火災相關風險，因此往前推，儲能系統消防措施的重要性不言而喻，消防做得好，能幫助取得保險公司的信任，取得保險並降低保費，有了保險之後才能得到銀行的信任，如此建置儲能系統的資金問題才能解決，環環相扣，消防真的是太重要了。

消防做得好、做不好的差異在哪？關鍵在選址

我三年前開始拜訪用電戶銷售儲能系統，一開始覺得跟太陽能板比起來，儲能系統那麼小，占地面積根本不會是問題，沒想到去了之後，發現大多數的工廠根本沒地方可以放儲能，因為雖然鋰系電池能量密度大的優勢，故有體積小、重量輕的優勢，但消防要求的安全距離卻很寬，這裡距離不夠、那裡退讓，就把幾個可能的選址通通打槍。

根據消防指引，由於不同場地對消防與結構的要求差異極大，如果一開始選錯位置，後續可能必須增加大量防火與結構工程，導致成本飆升。舉例來說，消防指引可接受儲能系統設置在屋頂，但是必須確保樓地板載重，有需要的話必須進行結構補強，並且高度要在30公尺且10層樓以下的才可以放置；若要設在屬於建築物內的地下室載重可能沒問題，也要確保防火時效。雖然消防指引白紙黑字寫得清楚，但設置現場情況複雜迥異，例如你可能去了現場發現這地下室竟然還儲存了些危險物品；你想說那還是放戶外有草地的地方好了，結果發現這是綠帶不能放東西。消防設備師必須搜羅各種設備及經驗判斷，提出一個能讓消防建置成本、保費、溝通成本、後續長期維護成本等成本最低，同時能達到安全目標的解決方案，挑戰性不低。我個人的經驗是，儲能選址三大地雷正是屋頂、地下室、綠帶。

只要消防做得好，許多人說的懼火災工廠環境例如造紙業或是化工業，其實還是可以建置儲能系統。能力強的消防設備師可以在不用改選址且可省錢的情況下，透過妥善的消防設計，把保費從本來高達千分之九的恐怖數字，降到千分之二，省下80%，在一個成本幾億的建置案中，如此每年節省的保費相當可觀，當然，你可別因此理所當然覺得每個案子都應該如此。

目前還是有一些千奇百怪的表後儲能案場情況，雖然已經去函詢問消防署，但不確定這個案是否符合指引的條件，例如飯店到底有沒有算在指引的範圍內，或是遇到自己都解不開的疑難雜症，更無法說服客戶，無法判斷案場是否可直接進設計階段，這時就需要做一份表後儲能消防安全可行性評估報告書，更高機會抵達儲能案場成交入口。

我在多年前寫過一些探討儲能火災原因的文章，這幾年越來越多不同電池的品牌在全國各地替工廠工作，我希望不要再出現《台泥三元電池廠火災案燒出保險業的秘辛》的悲劇，業界能更重視消防設計，大家晚上都睡得著覺。

本文經授權轉載自【綠學院】避開儲能選址三大地雷，表後儲能保費可降80%？

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