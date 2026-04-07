自由開講》把和平說成躺平 國民黨先說穿「鄭習會」的侷限

◎ 再米

國民黨4月5日在粉專上釋出最新文宣，強調「和平才能躺平」。（取自國民黨臉書）

國民黨在鄭麗文訪中前拋出「有和平才能躺平，和平最大」，問題不只在用語失當，而在這句口號先把整場鄭習會的侷限說破。和平若真有條件可談，應該說清楚風險如何下降、壓力如何鬆動、互動如何建立，絕不是先要求社會放下警覺、少問幾句，彷彿只要心情放鬆，現實就會跟著變好。

「躺平」從來不是中性的安穩語彙。這個詞本來就帶有對競爭失望、對前景灰心、對現實退讓的意味。把這樣的詞搬進兩岸論述，傳達的不是對和平有把握，而是把期待一路往下修，只求不要更壞。原本想把和平包裝得更親民，結果反而暴露這套論述最虛弱的地方：它說服不了社會和平如何到來，只能先勸社會把標準放低。

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更值得警惕的是，鄭習會從來不是建立在對等條件之上。北京持續拒絕與賴清德政府正常往來，卻對國民黨保留政治管道，對台壓力也沒有真正鬆手。在這種結構下，和在野黨領袖進行的會面，能端出的多半只是氣氛、畫面與善意姿態，很難是足以改變現實的實質成果。若連這點都不願正視，只拿「躺平」包裝和平，社會看到的就不會是希望，而是退讓。

鄭習會從來不是建立在對等條件之上，中國持續拒絕與賴政府正常往來，卻對國民黨保留政治管道；示意圖。（路透檔案照）

所以，這句口號真正弄巧成拙的地方，不只是不好聽，而是把本來應該被嚴肅追問的政治條件，偷換成一種心理姿勢。和平當然值得追求，但若建立在降低警覺、降低標準、降低追問之上，那就不會是穩定的和平。當國民黨連和平都只能借用「躺平」來描繪時，暴露的不是和平將近，而是這類和平話術本身的侷限。

（作者為退休人士）

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