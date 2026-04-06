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汪浩時間》為了鄭習會，鄭麗文賣了中華民國！

黨主席鄭麗文喊出「全世界都奉行一中政策」作為進京的通關密碼，看似高明的語義借殼，實則是在國際與兩岸語境中，徹底將「中華民國」消滅。
汪浩時間

汪浩時間

2026/04/06 19:30

◎ 汪浩

2026年4月的「鄭習會」不僅是一場政治秀，更是國民黨兩岸論述的一場慘烈「語義撤退」。黨主席鄭麗文喊出「全世界都奉行一中政策」作為進京的通關密碼，看似高明的語義借殼，實則是在國際與兩岸語境中，徹底將「中華民國」消滅。

汪浩時間》為了鄭習會，鄭麗文賣了中華民國！中共總書記習近平（左）及中國國民黨主席鄭麗文（右）清明連假後將會面。（路透、資料照、本報合成）
國民黨過去賴以生存的「一中各表」紅利，在北京將九二共識定調為「共謀統一」後早已崩塌。鄭麗文此次借用美、歐的「一中政策」論述，本質上是災難性的錯位。美歐的政策是為了在不承認北京對台主權的前提下，維持與台灣的事實往來；然而，台灣最大在野黨若主動套用此框架，等同於在兩岸對話中自廢武功，承認「中華民國」不是可以各表的「一中」。

這種「不表」的鄉愿，對比她出發前在慈湖謁陵、向蔣中正報告和平的戲碼，顯得極其諷刺。蔣公一生堅持「反共復國，消滅共匪」，在鄭主席口中變成了「理解與祝福」其向中共靠攏的遮羞布。當中華民國主權符號在交流中被簡化為「民國數字」而非「國家位格」，國民黨已實質放棄了與中共平視的法理基礎。

國民黨主席鄭麗文於4月2日率黨部主管到慈湖謁陵。（資料照）國民黨主席鄭麗文於4月2日率黨部主管到慈湖謁陵。（資料照）為了換取那一場與習近平握手的殘影，鄭麗文不惜讓中華民國在國際盟友面前顯得形單影隻。一套在對岸面前必須「隱身」的論述，如何能讓台灣民眾相信國民黨有守護主權的決心？這場訪中行，換來的不是和平，而是「中華民國」的廉價出清。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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