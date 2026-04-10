自由開講》看柯文哲吃雞肉飯，不禁憶起往事...

◎ 施明雄

前台北市長柯文哲（中）日前與民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（左）、前立委蔡壁如（右）一同到嘉義知名火雞肉飯店用餐，柯卻把桌上2盤小菜「全掃進自己碗裡」，引發熱烈討論。（資料照、翻攝自Threads，本報合成）

近日有報導指出，前台北市長柯文哲在嘉義吃雞肉飯時，把二小盤應是眾人享用的小菜全部倒進自己碗內，記者還說柯P一向在用餐時都是如此，不管什麼餐桌上的禮儀。他餐桌上的吃相實在有失身份，不過，也讓我想起六十多年前我曾經碰到一個餐桌失儀的往事。

1960年我考進國防醫學院，先到合中車籠埔第五訓練中心接受四個月的軍訓。早上六點起床，整裝整理內務，要把棉被打成豆腐般的四四角角，然後上廁所洗刷牙臉，三十分鐘後全幅武裝持步槍到連操場集合點名，連長訓話後，由當職的排長帶隊跑大操場二大圈，回連部休息，約七點半到教室排成的餐桌吃早餐。

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六人一桌，每人一碗豆漿（有時稀飯）一個饅頭，桌上三小盤小菜，一盤油炸花生米，一盤有時是豆腐乳或漿菜，一盤炒青菜，那盤花生米大約只有150多個，不過我們餐桌上有個國防政經財務學院的人（那時五個院校的新生都在一起受訓），班長一喊「開動」，就動筷子接連不斷地挾花生米往嘴猛吃，毫不顧慮別人的眼光，直到花生米沒了，才開始啃他的饅頭，中晚餐只要是魚肉類的好料，他一定毫不留情地先大口掃光，才開始吃飯，同桌的五個人都不敢說話。

筆者憶起過往軍訓時碰到過一個沒有餐桌禮儀的人，只要中晚餐是魚肉類的好料，他一定會先大口掃光，才開始吃飯；示意圖。（資料照）

直到有一天，我坐上餐桌時，發現六個人的桌位上有一張紙條，上面寫著：親愛的同學，請您遵守餐桌上的禮儀，不要一個人獨吞好吃的主菜，謝謝合作，您的同學上。

但是，效果失敗，那個貪食者意毫無動容，一絲一毫羞恥態都無，一直到結訓各白回自己的學院。

不過我一直存在心中有個疑問：這個人以後必定是國家軍隊中的財務軍需補給官，在職場上如果使出貪婪污穢的本性，那真是國家社會的不幸。

（作者為政治受難者）

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