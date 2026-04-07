自由開講》當九二共識沒「 一中各表」 失去共同基礎

◎ 沈言

國民黨主席鄭麗文宣布4月7日率團訪中，並表示只要回歸九二共識、反對台獨，台海就不需要打仗。沒有人希望戰爭，這不是立場問題，而是基本常識。但這段話真正做的，不是避免戰爭，而是把戰爭的責任，簡化成「台獨造成」。

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，4月7日至12日將率團訪中，外界研判10日與習近平會面。（資料照） 進一步來看，這樣的說法幾乎完全建立在九二共識之上。

但九二共識之所以曾被視為對話基礎，關鍵並不在「一個中國」，而在過去所附帶的一中各表空間。正是因為可以各自表述，雙方才能在不處理主權爭議的情況下維持互動。

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問題在於，這個前提已經不復存在。近年中國的官方論述已不再承認「各自表述」，九二共識被重新界定為「同屬一中」，並直接連結到統一方向。當原本支撐模糊空間的機制被拿掉，九二共識本身就不再具有雙方可以共同使用的基礎。

如果把時間拉開來看，這個變化其實很清楚。二○○五年前後，國共交流重新啟動，九二共識被用來作為互動基礎，但實際運作的前提，是保留一中各表的模糊空間。到了馬英九執政期間，這種模糊被制度化，雙方在各自表述的前提下維持交流。

轉折出現在習近平上台之後。二○一九年的對台講話，已經將九二共識重新界定為「兩岸同屬一個中國」，並直接連結到統一方向，原本的「各自表述」不再被提及。到了二○二二年的對台白皮書，相關論述進一步收斂，九二共識不再是核心，而是被納入統一進程的框架之中。

中共總書記習近平二○一九年的對台講話，已經將九二共識重新界定為「兩岸同屬一個中國」。（法新社檔案照） 從模糊、各自解釋，到單一、收斂定義，這不是語氣差異，而是結構改變。當九二共識的內容已經被重新定義，再回頭把它當作過去那種可以各自解釋的對話基礎，本身就已經與現實脫節。

回到鄭麗文的說法，就會發現問題所在。她所假設的，是一個仍然存在模糊空間、可以各自解釋的九二共識；但現實中的九二共識，早已不包含一中各表，而是被收斂為單一方向的政治框架。當基礎已經改變，卻仍用過去的理解來推論現在的結果，結論自然不可能成立。

因此，「只要回到九二共識就不會打仗」這句話，本質上並不是一個可驗證的判斷，而是一個建立在錯誤前提上的推論。它把戰爭的可能性，簡化成單一立場的選擇，同時忽略了對方已經改變的條件與定義。

問題不在於是否追求和平，而在於如何定義和平。

如果和平的前提，是接受一個已經被單方重寫的框架，那麼這種說法所處理的，就不是風險降低，而是責任轉移。真正需要面對的，不是哪一種口號能避免戰爭，而是當條件已經改變，是否還願意承認這個改變。

（作者為評論員）

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