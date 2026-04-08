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自由開講》台灣真的沒有自己的天然氣儲備？

2026/04/08 12:30

◎ 張竝瑜

面對天然氣欠缺，發電恐吃緊，再生能源公會建議適度增加儲能系統調度比例。（資料照）面對天然氣欠缺，發電恐吃緊，再生能源公會建議適度增加儲能系統調度比例。（資料照）

近期中東局勢升溫，美伊以衝突使荷姆茲海峽再度成為全球能源供應的不確定來源。加上澳洲液化天然氣廠因納雷爾風暴影響干擾生產，對高度依賴兩地進口天然氣的台灣而言，這類風險將直接轉化為電力與產業安全問題。能源問題在此已不再只是價格議題，而是國家安全議題。然而，在這樣高度脆弱的能源結構之下，我們的政策仍停留在「進口來源多元化」的框架，卻忽略了一個關鍵問題：台灣是否真的沒有自己的天然氣儲備？

從地球科學與能源探勘角度來看，答案是否定的。台灣西南部陸域及外海廣泛分布泥火山與海底泥火山，且多處呈現持續性或間歇性噴發活動。這些氣體經分析顯示，98%以上為甲烷，顯示地下存在活躍的氣體生成與運移系統。這些自然現象，不僅是地質活動的表徵，更是非常規天然氣（頁岩氣／泥岩氣）潛力的重要直接證據

事實上，過去中油在鳳山地區鑽井時，即曾觀察到層間氣顯示。然而，在傳統油氣開發觀念主導下，將其視為鑽井干擾或非經濟性氣體，而未進一步評估其非常規資源意義。而這正是問題的核心：過去的評估標準，並不適用於頁岩氣儲藏與開發評估

頁岩氣與傳統油氣最大的不同，在於其低滲透特性地層本身同時兼具來源岩與儲集層，無法依賴自然流動產出，必須透過水平井與多段壓裂技術建立人工滲流通道。這種「工程化開發模式」，已在美國等地成功實現，使原本無法開採的資源轉化為主要能源來源。

2025年7月傳出中油有意收購美國頁岩氣資產。對此，中油表示，不排除針對任何具前景的合作選項進行評估。（資料照）2025年7月傳出中油有意收購美國頁岩氣資產。對此，中油表示，不排除針對任何具前景的合作選項進行評估。（資料照）

更關鍵的是，頁岩氣具有快速部署的特性。依國際實務經驗，從鑽井、完井到壓裂與測試，通常可在約1至3個月內完成並進入產氣階段。這意味著，在緊急能源情境下，本土頁岩氣有機會成為短期內可啟動的備援氣源

從探勘技術來看，台灣亦具備相當基礎。透過電磁探測、震測與井測資料整合，已可有效辨識潛在含氣層位與深部導電異常區。換言之，台灣並不缺乏技術能力，而是缺乏以「非常規能源」角度重新解讀既有資料的政策決心

當前能源政策的結構性問題，在於過度依賴海運、儲氣能力不足，以及對本土非常規資源的長期忽視。這使台灣在任何區域衝突下，都暴露於高度風險之中。

因此，筆者提出以下建議：

第一，全面重新檢視既有鑽井與地球物理資料，以頁岩氣觀點重新評估資源潛力

第二，就既有資料規劃試驗井，導入水平井與壓裂技術，在3至6個月內取得實際產氣數據

第三，建立頁岩氣評估與開發的關鍵技術與基礎設施，以保留能源政策的彈性與選項

第四，邀請國內外頁岩氣專家共同參與評估與試驗開發，導正過去以傳統油氣思維所產生的盲點。

需要強調的是，頁岩氣並非要取代進口天然氣，而是提供一個「在關鍵時刻可以啟動」的戰略備援。能源安全的本質，在於降低單一依賴與不確定性。亡羊補牢，猶未晚也。若仍持續忽視既有線索與技術轉變，等到真正發生斷氣危機時，才倉促應對，恐將臨渴掘井，悔之莫及。現在，正是修正過去評估盲點、重新掌握能源主動權的關鍵時刻。

（作者為中央大學地球科學系教授）

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