名家分享~Jiasin Yu》誰說選舉龍頭一定是台北市?看看2010的小英

「臺北市是最綠的地方」，已經是將近30年前的過去式。如果把六都的得票情形攤開來看，會發現民進黨議員總得票率，除了臺北市以外的五都逐年增加，只有臺北市停滯了30年。

◎ Jiasin Yu

我不喜歡那種拿片面數據，只為了凸顯自己想講的話。

「臺北市是最綠的地方」，已經是將近30年前的過去式。

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如果把六都的得票情形攤開來看，會發現民進黨議員總得票率，除了臺北市以外的五都逐年增加，只有臺北市停滯了30年。

歷屆六都議員選舉民進黨得票率。（取自貼文） 歷屆六都議員選舉國民黨得票率。（取自作者貼文） 我整理了中選會公開釋出的選舉資料，直轄市議員選舉自1994年起至2022年，縣市議員選舉自1997年至2009年。縣市議員選舉包含新北市升格前的臺北縣（1997年至2005年）、桃園市升格前的桃園縣（1997年至2009年）、臺中市合併升格前的臺中縣市（1997年至2005年）、臺南市合併升格前的臺南縣市（1997年至2005年），以及併入高雄市之前的高雄縣（1997年至2005年）。

為了呈現方便，我將縣市議員選舉年與隔年的直轄市議員選舉年重疊呈現，例如1997年縣市議員選舉和1998年直轄市議員選舉位於同一個資料時間點。

#臺北市

1994年，臺北市改為直轄市，並舉行首屆民選市長選舉。在國民黨陣營分裂之下，由民進黨陳水扁以43.67%贏得市長，也是唯一一任（1994-1998）民進黨籍臺北市長。而同年，民進黨臺北市議員選舉總得票率為30.1%。

其後，民進黨議員總得票率一直平緩維持到2006年的30.9%，隨後攀升到2014年的43.3%歷史新高。接著在2018年遭到席捲全國的韓流重創，跌至29.6%，至2022年為32.0%。

1994年陳水扁以43.67%贏得市長，也是至今唯一一任（1994-1998）民進黨籍臺北市長。（資料照） 而我認為2010年和2014年的攀升，相當程度是因為民眾對國民黨中央執政不滿的緣故。也就是說，如果屏除中央執政因素，民進黨議員在臺北市的盤就是30年不變的30%。

#新北市、#桃園市

新北市和桃園市的情況比較像。新北市升格前的臺北縣有尤清（1989-1997）和蘇貞昌（1997-2004）執政過，升格後無民進黨籍市長。而桃園市升格前有呂秀蓮（1997-2000）擔任過縣長，升格後鄭文燦（2014-2022）擔任過市長。

蘇貞昌（右）於1997至2004年擔任升格前的台北縣長，她的女兒（左）立委蘇巧慧今年代表民進黨參選新北市長。（資料照）不過，民進黨議員在這兩都的總得票率，都是在2009、2010年後才開始顯著增加，這和前述提到國民黨中央執政不佳的因素有關。

民進黨臺北縣／新北市議員在1997年總得票率為21.4%，至2014年攀至高峰43.3%，2022年為38.0%。

桃園縣／市議員總得票率1997年為19.8%，2014年即便鄭文燦當選市長，議員總得票率也只有31.5%。至2022年攀至歷史新高34.8%。

桃園升格後，民進黨的鄭文燦於2014及2018年兩次選舉當選市長。。（資料照） #臺中市

在合併升格前，民進黨僅有張溫鷹（1997-2001）和廖永來（1997-2001）當選過臺中市長和臺中縣長，合併升格後也只有林佳龍（2014-2018）當選過市長。

合併之前，民進黨在臺中市議員的總得票率高於臺中縣議員，這確實凸顯民進黨從草創到開拓階段是都會政黨，吸納黨國恩庇侍從體系無法掌控的自主選票，這一點和當前許多新興政黨類似。

1997年民進黨縣議員總得票率為15.5%、市議員為17.8%，而這一年民進黨卻同時拿下臺中縣市長。可見當時和其他非國民黨勢力，甚至是和國民黨非主流勢力合作，也能獲勝。

民進黨在臺中縣市議員選舉總得票率逐年攀升，至2014年至高峰39.9%，2022年為33.0%。

台中縣市合併升格後，民進黨只有林佳龍於2014年選舉當選市長。（資料照）#臺南市

在合併升格前，民進黨在臺南縣有陳唐山（1997-2001）和蘇煥智（2001-2010）擔任過縣長，在臺南市則有張燦鍙（1997-2001）和許添財（2001-2010）擔任過市長。合併之後，由賴清德（2010-2017）和黃偉哲擔任市長。可以說，臺南自1997年以後，長期由民進黨執政。

1997年，民進黨在臺南縣議員選舉總得票率為14.8%，在臺南市則為24.7%。這和當年的臺中縣市十分相似，及議員總得票率雖少，但卻能攻下縣市長；以及都會地區得票高於鄉鎮地區。

其後民進黨議員總得票持續增加，至2014年也達到高峰46.0%，2022年則為41.9%。

台南從1997年起長期由民進黨執政，現任市長為黃偉哲。（資料照）#高雄市

民進黨在高雄地區的執政經歷比起臺中和臺南還早了一些，在1985年尚未解嚴之前，就由當時仍是「黨外身分」的余陳月瑛（1985-1993）擔任縣長。其後余政憲（1993-2001）和楊秋興（2001-2010）也分別擔任縣長。

市長部分1994年首任民選直轄市長由國民黨吳敦義取得，民進黨要到1998年才由謝長廷以48.71%獲勝。其後謝長廷（1998-2005）、陳菊（2006-2018）擔任市長。2018年韓流席捲全國，韓國瑜當選市長。隨後在2020年被罷免，由陳其邁補選當選，2022年連任至今。

民進黨在高雄地區的議員總得票率，1997年縣議員為19.3%，市議員則為26.9%，同樣有都會高於鄉鎮地區的情形。其後也在2014年達到高峰47.3%，至2022年為41.1%。

2020年陳其邁參與高雄市長補選當選，2022年獲選連任。（資料照）

#結論

我整理了六都民進黨執政經驗，以及議員選舉結果。

臺北市的民進黨選民，尤其是人生經歷40年以上的民進黨選民，如果他們對於選舉的態度比較消極，真的沒什麼好驚訝、側目，甚至責怪的。

當其他五都民進黨議員總得票率持續增加，甚至能達到議會實質過半，掌控正副議長，實現完全執政時，臺北市的總得票率呢？還是30年前的30%。

是民進黨議員在臺北市不夠認真嗎？不夠努力經營基層嗎？還是市長人選不夠優秀？從陳水扁、李應元、謝長廷、蘇貞昌，到姚文智、陳時中，民進黨有提出過擔不起臺北市政的人選嗎？

同樣30%，從六都最高，變成六都最低。30年的軌跡如此，我個人認為，決策者需要有所取捨。

對我來說，拿下新北市的「前景」會更有價值。比起重兵壓在臺北動彈不得，把焦點讓給400萬人口的新北市，說不定還會讓安公子疲於救援川爺，首尾不能相顧。

誰說選舉龍頭一定要是臺北市長？蔡英文人生第一場大型選舉，就是新北市長。

蔡英文人生第一場大型選舉，就是參選2010年新北市長。（資料照） （作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

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