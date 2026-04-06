美台觀測站》評鄭麗文與習近平會面

相較之下，鄭麗文目前擔任國民黨主席，而國民黨也是台灣國會第一大黨。這使得此次訪中所代表的，是在大罷免運動後仍能強勢主導立法議程的在野力量。與她前幾任相比，差異十分顯著

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



中共國台辦宣布，習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日赴中訪問。在此我們整理近日本站成員對此一事件的評論。



中國國民黨主席鄭麗文率訪問團於4月7日至12日赴中訪問，將與中共總書記習近平舉行「鄭習會」。（取自貼文）

一句話摘要：北京邀請鄭麗文訪問中國，主要目的在於向美國散布「疑台論」——亦即讓美方質疑台灣是否具備自衛決心。

鄭麗文並非首位訪中、甚至可能與中國領導人會面的國民黨主席，但距上一次國民黨主席與習近平會晤，已是2016年時任主席洪秀柱訪中，相隔整整十年。其間訪中最為活躍的國民黨要角是前總統馬英九，2024年的二度「馬習會」也引發廣泛關注。然而馬英九身為卸任總統，對黨務已無實質掌控力；加之近期他與長期代表其訪中的國民黨副主席蕭旭岑關係破裂，這些因素都大幅降低了馬英九的統戰價值。



2024年前總統馬英九（左）訪中，與習近平（右）在北京進行「馬習二會」。（歐新社檔案照）

相較之下，鄭麗文目前擔任國民黨主席，而國民黨也是台灣國會第一大黨。這使得此次訪中所代表的，是在大罷免運動後仍能強勢主導立法議程的在野力量。與她前幾任相比，差異十分顯著：2015年訪中的朱立倫，代表的是歷經2014年太陽花運動衝擊與地方選舉敗選後、政治能量大幅萎縮的國民黨；2016年訪中的洪秀柱，代表的是已同時失去行政及立法優勢的國民黨。更早訪中且獲中國領導人接見的，還有2005年的連戰與2009年的吳伯雄，兩人訪中時國民黨均掌握國會多數或執政地位，但彼時中國仍處於胡錦濤時代，統一台灣的議程遠不如習近平時代來得積極。且當時美國對中政策仍以接觸為主軸，亦不像今日那般積極推動台灣強化對中嚇阻能力。



在美方持續呼籲台灣各界支持增加國防預算與對美軍售的當下，國民黨與民眾黨不顧美方立場、聯手杯葛國防預算；鄭麗文更以追求「和平」為名訪中，實則在型塑台灣無意願強化自衛能力的形象。這對強調盟友責任共擔的第二任川普政府而言，並非正面訊號。川普及其「美國優先」支持者對不提升國防實力、不配合美國戰略佈局的盟友素無好感。即便國會或川普政府內部存在同情台灣處境的議員或官員，若台灣未展現積極自衛意志，川普政府也可能面臨選民與批評者的壓力，質疑美國援台的必要性。



2016年訪中的洪秀柱（左），代表的是已同時失去行政及立法優勢的國民黨。（資料照，國民黨提供）除了對美散布疑台論，中國也對台灣社會散布「疑美論」。近期隨著美國在伊朗的戰事延長，輿論出現美國是否已告「沒落」的討論，以及中國是否可能如同美國當年深陷阿富汗與伊拉克泥淖一般，把握「戰略機遇期」，填補東亞的權力真空、將美國勢力逐出印太。然而在當前脈絡下，這樣的「疑美論」更多是一種刻意建構的「敘事」，而非對現實的準確描述——它反映的是中國的相對衰弱，而非美國的真實沒落。



首先，斷言美國已然「沒落」，尚言之過早。過去真正讓中國領導層相信「東升西降」的結構性因素，除了美國深陷中東戰事，還有2007至2008年的金融海嘯。然而此次美國並未大規模投入地面部隊至伊朗戰場，短期油價波動也尚未觸發如2008年金融危機或1970年代石油危機的系統性衝擊。更值得注意的是，伊朗封鎖荷姆茲海峽影響波斯灣油輪進出，對高度依賴中東能源的中國所造成的經濟與能源衝擊，實不亞於美國，甚至有過之而無不及——對近年持續下行的中國經濟而言，更是雪上加霜。



此外，在美以正式對伊朗展開攻擊之前，第二任川普政府在軍事上所呈現的形象，是實力而非衰退。無論是去年六月空襲伊朗核設施、今年一月抓捕委內瑞拉領導人馬杜羅，乃至二月底美以聯手狙殺哈米尼等伊朗政府高官，均展示了美國在軍事與情報上的絕對優勢，以及「川普主義」講求速戰速決的行動邏輯。目前美國在伊朗的戰略目標已升級，涵蓋使伊朗永久喪失核武能力，乃至促成政權更迭，其複雜程度遠超此前行動。尤其在政權轉移方面，伊朗政府與革命衛隊之間的內部分歧，加上伊朗民眾並未如川普預期般自發推翻神權體制，使得戰略目標能否達成存在大量不可控變數。然而這些困難，充其量揭示了美國實力的「極限」，而非美國的「沉淪」。考量到美方已大致削弱伊朗軍事力量，且美國期中選舉將於今年十一月登場，川普在階段性目標達成後撤出伊朗戰場的政治誘因相當清晰，並無長期陷入的動機。



美國和以色列近日持續空襲伊朗中部伊斯法罕省的疑似核設施與軍事要地。（路透檔案照）反觀中國，過去一年呈現的更多是無力感，而非東升西降態勢。

面對美國空襲伊朗核設施、抓捕馬杜羅、狙殺哈米尼等一連串行動，中國對伊朗、委內瑞拉等所謂「戰略夥伴」遭受攻擊均無從阻止，甚至連實質性的反制威脅都難以提出。面對川普壓力，中國曾以管制稀土出口作為經濟武器回應美國課徵的關稅。但中國後續並未持續在委內瑞拉或伊朗議題上使用類似的經濟武器或軍事升級，僅在外交上譴責美國。

甚至於由於妥善處理大國關係是習近平統治正當性的重要來源，習近平只能選擇配合川普延後川習會，而非以取消會面作為籌碼，要求川普在委內瑞拉或伊朗議題上讓步——這本身就說明了中國的談判處境。此外，中方持續高度關切美國對台軍售，或也透露出北京對台海軍事平衡的隱憂，擔心一旦美國大規模對台軍售，天秤將倒向對中不利的方向。這從去年12月中國以抗議美國對台軍售為由發動環台軍演，以及習近平在與川普通話中關切軍售案可見一斑。這一憂慮，與解放軍近年來的大規模清洗密切相關：從李尚福、魏鳳和、苗華、何衛東，到近期張又俠遭調查停權，高層將領的領導統御能力已受到廣泛質疑。加以軍中官員貪腐、武器品質低落、工程師遭調查等事件屢見不鮮，外界對解放軍實際戰力的疑慮與日俱增，美國情報部門也在近期否定了解放軍將於2027年前具備攻台實力的「戴維森窗口」評估。



2022年11月8日，中共二十大後，習近平與新軍委會成員，身穿迷彩服視察中央軍委會聯合作戰指揮中心，如今除了張升民，其他五人都已落馬。（美聯社檔案照，本報合成）

正是在上述背景下，「武統」顯非中國現階段的優先選項，北京對台工作的最高目標仍是透過非武力手段達成「和統」。其中，散布「疑美論」——透過大外宣與在台協力者，讓台灣民眾質疑美國協防的能力與意願，進而在認知到「抵抗無效」的心理氛圍中接受以「和平」為名的統一——是北京核心的認知作戰路徑。其具體操作手法，一是渲染美國在伊朗戰事中的困境，二是放大美國對台軍售交貨延宕的問題，藉此削弱台灣民眾對提升軍費與對美軍購的支持。在此背景下，鄭麗文的訪中行動便顯得格外敏感——儘管國民黨內已有盧秀燕等要角明確表示，國民黨應回應美方呼籲、在立法院支持提升台灣軍費，鄭麗文與立院總召傅崐萁卻力主大幅刪減國防特別預算。積極尋求訪中與主導刪減國防預算同時發生，其動機與邏輯自然難逃外界的質疑。



簡單來說，中國國民黨現在的議程設定幾乎就直接是中國的議程設定。

鄭麗文主導下的國民黨，其實也就是中國長期以來滲透成功的樣子。這次鄭麗文在記者會當中講說「全世界都遵行一中政策」，更是國民黨長期以來堅持的立場大倒退，過往很堅持「一中各表」再也沒有什麼中華民國各表的空間。（註：各國都有自己的一中政策，大都是承認PRC是代表中國的合法政府，而且大都不承認台灣是中國的一部份，且都反對武力改變現狀。這些內容似乎都不是鄭麗文口中的一中政策）

請繼續往下閱讀...

國民黨立院黨團總召傅崐萁，力主大幅刪減國防特別預算。（資料照）那麼回過頭來我們要問大家的是，當前國際局勢美國與中國的戰略競爭之下，台灣真的要把自己的命運放在「期待中國的善意」嗎？我們有任何不努力加強自我防衛能力的理由嗎？

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法