名家分享~福澤喬》夕陽村落的一盞燈：市野野「一村貸」 邀旅人走進聚落生活

新潟縣糸魚川市山間的市野野集落實施「一村貸」的做法，改寫了住宿的邊界，讓旅客入住後不只是睡在老房子裡，而是跟著地方的節奏過日子。

◎ 福澤喬

包下整座村子，聽起來像是觀光文案裡故意誇大的說法，但在新潟縣糸魚川市山間的市野野集落，這件事真的被做成了。這裡不是把一棟老屋修好、掛上包棟民宿的招牌就算完成，而是把聚落本身當成住宿的一部分。古民家是入口，梯田、湧泉、山林、雪地與仍留在地方的生活方式，才是旅人真正被邀請進入的內容。原本逐漸沉寂的村落，因此不再只是等待歲月收走最後一盞燈的地方，而成了一個能被走進、被感受、被理解的現場。

這個被稱為「一村貸」的做法，最有意思的地方，在於它改寫了住宿的邊界。一般人熟悉的包棟，多半停在建築物裡頭：房間、客廳、廚房、庭院，體驗的範圍大致清楚。但市野野把範圍往外推，推到整個聚落。旅客入住的是一棟超過兩百年的古民家，住進去後卻不只是睡在老房子裡，而是跟著地方的節奏過日子。春天插秧，夏天流水素麵，秋天收割，冬天在豪雪地裡玩雪、做雪屋；即使不碰季節活動，光是沿著聚落散步、烤火、看山勢與田埂的起伏，也會很快理解這裡的待客方式，從來不是把鄉村包裝成背景，而是讓人短暫進入一種仍有呼吸的生活。

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旅客來到市野野集落，會和當地的人一起煮、一起吃、一起聊，體驗不同的生活與文化；示意圖。（法新社檔案照）

作為住宿主體的古民家保留了茅草屋頂與老屋格局，修復的重點並不是把它變成表面復古、實際陌生的觀光設施，而是盡量讓房子回到它原來應有的樣子。圍爐裏所在的廣間、和室、土間廚房、緣側，這些日本山村住宅的日常構成，被盡可能保存下來；真正現代化處理的，多半只有廚房、浴室、廁所這些與住宿舒適度直接相關的部分。

更關鍵的是，這裡沒有把文化留在牆上的說明牌，而是交給人來傳。旅客抵達後，會由被稱為「傳承人」的工作人員陪伴與引導，從活動安排、地方掌故到食材處理，都有人帶著走。晚餐與早餐使用棚田（梯田）米、當地蔬菜、山菜、菇類、魚介與湧泉等在地食材，甚至不是端上桌就結束，而是和地方的人一起煮、一起吃、一起聊。於是，這棟房子保存下來的，不只是屋架與茅草，還包括待客的方法、對季節的感覺，以及地方如何講述自己。

這個計畫最讓人意外的是價格。以外界想像，能住進兩百年古民家，又有整個聚落做舞台，還附帶客製化體驗與專人陪伴，費用很可能高得驚人；但實際上，一次的費用只要八萬日圓，如果以四人同行分攤來看，每人費用大致落在兩萬日圓上下，和一般人對高端文化旅宿的預期有明顯落差。這樣的訂價邏輯其實很清楚：它要的不是把少數人關進昂貴體驗裡，而是讓更多人願意走進來，親身理解一個地方為何值得被留下。

當價位不再把大部分人排除在外，市野野提供的就不只是觀光商品，而是一條比較有機會被複製、被討論、也被支持的地方再生路徑。市場反應之所以熱烈，不只是因為「便宜」，而是人們突然發現，原來這樣厚實的內容，也可以不是遙不可及的奢侈品。

市野野之所以讓人看過之後很難輕鬆帶過，不在於它多會行銷，而在於背後那個現實太安靜，也太直接。這類日本山村聚落常被稱為「限界集落」，意思不是某種文學化的邊陲，而是人口老化、流失嚴重到日常共同生活已經快撐不住的地方。市野野過去曾有約四十戶，如今全年定居只剩一戶兩人，冬季積雪最深可超過五公尺，生活條件嚴峻，消失幾乎像是被預設的結局。

市野野集落又有「限界集落」之稱，意思是人口老化、流失嚴重到日常共同生活已經快撐不住的地方。它過去曾有約四十戶，如今全年定居只剩一戶兩人，冬季積雪最深可超過五公尺，生活條件十分嚴峻。（取自貼文）

也正因如此，「一村貸」真正想守住的，從來不只是觀光收入，而是一個聚落仍被記得、仍有人願意說出它的名字。對發起者來說，修復老屋是起點；對仍留在當地的居民來說，讓外地人知道這裡曾經如何生活、現在又為何還想留下，才是更深的一層意義。旅人離開之後，村子未必立刻重生，人口也不會因此回流，但只要還有人進來看、進來住、進來理解，市野野就不是地圖上一塊正在褪色的空白。它還在，而且有人願意替它守住。

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

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