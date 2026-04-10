自由開講》李昌鈺博士鑑識下的牛仔褲

◎ 蘇天從

國際鑑識權威李昌鈺近日辭世，享受87歲。（刑事局提供）

旅美鑑識專家、曾任康乃狄克州警政廳長的李昌鈺博士前幾天辭世，我警大畢業後他始聲名大噪，其實當時國內的犯罪偵查鑑識技術並不遜色，更何況國內刑警的推理腦袋更勝一籌。

但後來美國率先啟用DNA作為人別生理鑑識，上世紀90年代，李博士在南斯拉夫內戰後，應聯合國國際失蹤人員委員會邀請，前往科索沃及前南斯拉夫地區，針對內戰中的種族清洗萬人塚進行法醫鑑識與DNA採樣，協助辨認數千具無名屍身分，將戰犯繩之以法，為破碎家庭找回正義。後來國內也在他協助之下在刑事局成立DNA實驗室，目前成熟到變成比指紋還更具破案關鍵與效能。

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國內曾多次邀請他回國演講，民國86年底謝銀黨擔任高雄市警察局長還邀請他來台演講時，警政署還通令全國刑警幹部全部到場聆聽，盛況空前，當時他提到偵辦一具叢林裡面的女屍的案例。

這具女屍被發現時已死亡很長一段時間，身體嚴重腐爛，經骨骸特徵判斷應該是東南亞裔，身上衣物僅剩一件牛仔褲的銅扣環足以辨識，扣環打上TEXWOOD的字樣，經遍查全美國沒有生產或行銷這種品牌。

聽完我百般茫然，當年學生時代美國生產的知名品牌，還沒有進口，台北市中華路則普遍販售兩種暢銷品牌牛仔褲，一是適合瘦長身材、水藍色，在腰際還用釘書針釘著印有TEXWOOD品牌LOGO的一個蘋果紙樣，大家都稱其為蘋果牌，售價大概650元左右，也認為TEX是德州的簡稱，直譯就是德州森林，更深信這個品牌是美國進口。

另外一種品牌Big Stone是深藍色，腰身有點短、腹部有點寬，適合微胖的身材，不知道是不是聯想到日本人的身材？大家又說是日本進口的，價格便宜100元，但是那種深藍色會越洗越泛白，反而顏色的層次感更佳。

經李博士一提，TEXWOOD並沒有在美國出現，那它又是那一國的品牌？的確困擾我很多年，後來遊宦到竹南分局，聽到當地的紡織業者憶及，當年竹南做牛仔褲一條龍的盛況，大街小巷分別從紡織、染整、裁縫、到釘銅鈕扣的行業，還外溢到頭份，原來不管是TEXWOOD還是Big Stone，都是竹南所有紡織業共同創造的竹南牌。

當年警大學生的零用金才210元，與現在的16,140當然不可同日而語，大家都窮的年代，花錢錙銖必較，要去台北市中華路買牛仔褲前，深怕買到仿冒品，還刻意請有經驗的行家同學，去摸摸材質 、對比色澤，去看看縫邊來辨別真偽，最搞笑的是，原來這些不管色澤的差異、不計行家同學判斷是否為真？為仿冒品，統統都是竹南牌。

不管是TEXWOOD還是Big Stone牌子的牛仔褲，都是竹南所有紡織業共同創造的竹南牌；示意圖。（資料照）

（作者為退警，著有《百官行述》）

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