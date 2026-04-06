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沈榮欽國際視野》國民黨的新廣告實在太蠢了

國民黨反覆強調要與對岸和解，卻始終不了解中國，連一個黨正式的廣告，都誤用中國用語「躺平」，這樣的政黨，拿什麼去和對岸和解？
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/04/06 10:30

◎ 沈榮欽

國民黨新廣告頻頻強調「和平才能躺平」。（取自貼文）國民黨新廣告頻頻強調「和平才能躺平」。（取自貼文）「躺平」最早源自2021年4月百度貼吧的《躺平即是正義》一文，意指年輕人面對高生活成本、高房價、高壓工作方式與階級固化，選擇放棄拼搏，以「低消費」、「無欲無求」的態度拒絕剝削，不買房、不生子、不努力工作，不追求社會定義的成功

「躺平」因此被視為對於過度強調內卷、年輕人高失業率，與中國向上階級流動固化的消極反抗，而不是國民黨在此誤用的「安靜、舒適生活」的象徵。

我一直覺得國民黨反覆強調要與對岸和解，卻始終不了解中國，連一個黨正式的廣告，都誤用中國用語，這樣的政黨，拿什麼去和對岸和解？

很多人所不知道的是，鄭麗文本次訪中的「和平之旅」，早在連戰2005年訪中時就用過了，而當時和連戰一起訪中的文傳會主委，正是本次也要和鄭麗文出訪的副主席張榮恭。他對本次和平之旅的解釋，其實正是本次國民黨CF所努力區隔的民進黨「有實力才能和平」立場，只是對實力的定義更加廣泛

國民黨副主席張榮恭此次將隨主席鄭麗文一同訪中。（資料照）國民黨副主席張榮恭此次將隨主席鄭麗文一同訪中。（資料照）除非「躺平」是為了日後砍軍售預算鋪路，否則國民黨僅僅用一支短短60秒的廣告，就完全顯露出對中國的無知、詮釋的矛盾與內部的溝通不良，實在是太蠢了。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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