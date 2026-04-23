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自由開講》從《陽光女子合唱團》 論拒絕中國文化勒索

2026/04/23 08:30

◎ 島火

影視作品《陽光女子合唱團》遭強押「中國台灣」標籤，是赤裸裸的文化綁架與政治勒索。中國長期利用其龐大市場作為戰略武器，逼迫演藝人員與創作者在主權議題上屈膝投降。這不僅是對藝術自由的粗暴踐踏，更是北京意圖透過文化滲透，在國際間形塑「台灣從屬於中國」虛假事實的惡毒計謀。

電影《陽光女子合唱團》將在中國上映，官方微博宣稱該片為「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，引發爭議。（資料照）電影《陽光女子合唱團》將在中國上映，官方微博宣稱該片為「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，引發爭議。（資料照）這種軟性威脅的殺傷力絕不亞於軍機繞台。

當《陽光女子合唱團》等影視作品被迫在螢幕上自我矮化，台灣人的主權意識便會在潛移默化中崩解。演藝界部分人士若為了所謂的「紅利」而拋棄國格，無異於飲鴆止渴，最終難逃被威權體制清算的厄運。文化不應是統戰的工具，尊嚴更不該被拿來秤斤論兩地販售，任何對威權市場的投機幻想，都是對民主體制的背叛。

政府應加速引導影視產業接軌全球，徹底擺脫對單一不友善市場的依賴。圖為台南市長黃偉哲與文策院董事長蔡嘉駿簽署合作備忘錄。（資料照）政府應加速引導影視產業接軌全球，徹底擺脫對單一不友善市場的依賴。圖為台南市長黃偉哲與文策院董事長蔡嘉駿簽署合作備忘錄。（資料照）政府應加速引導影視產業接軌全球，徹底擺脫對單一不友善市場的依賴。

唯有強化台灣文化的主體性，建立堅實的民主防衛機制，我們才能真正跳脫威權國家的勒索漩渦。台灣人必須清醒認知，自由的靈魂才是產業價值的核心。面對試圖吞噬主權的政治紅線，我們絕無退讓空間，必須挺直腰桿，嚴正捍衛國家的尊嚴與未來。

（作者為從商）

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