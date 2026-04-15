自由開講》中國點名台灣司法人員 侵犯主權

◎ 島火

中國國台辦近期公然點名我國高等檢察署檢察官陳舒怡，以及林俊言、林俊廷等司法官員，妄稱其為「台獨打手」並揚言終身追責。這種將黑手伸入台灣司法體系的流氓行徑，是對法治精神的踐踏，更是對台灣國家主權的公然挑釁。中國意圖透過心理戰與法律戰的雙重恐嚇，在台灣內部製造寒蟬效應，企圖瓦解我國公職人員執行職務的意志，野心昭然若揭。

中國國台辦將檢察官陳舒怡等人列中國懲獨名單，這種將黑手伸入台灣司法體系的流氓行徑，是對法治精神的踐踏。圖為陳舒怡。（資料照）這種「長臂管轄」本質上是極權對民主的霸凌。

台灣與中國互不隸屬，司法官員依據憲法行使職權，正當性不容外力干預。中國試圖將台灣議題「內政化」，把獨立的司法管轄權當作政治鬥爭工具，顯露其擴張主義的醜陋。特別是針對徐春鶯案與高安國案的偵辦官員進行威脅，顯見其正透過恐嚇手段，公然袒護在台代理人。

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中國特別是針對徐春鶯案與高安國案的偵辦官員進行威脅，顯見其正透過恐嚇手段，公然袒護在台代理人。圖為徐春鶯。（資料照）在野黨面對中國野蠻行徑竟噤若寒蟬，甚至反向質疑執法單位。

這種敵我不分的投機行為，無異於在民主防線上自掘墳墓。如果任由敵國指點江山，甚至威脅司法人員安危，台灣引以為傲的法治將名存實亡。捍衛司法主權即是捍衛生存底線，全體國人應堅定支持司法獨立，讓侵略者明白，台灣的主權絕非威脅所能動搖。

（作者為從商）

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