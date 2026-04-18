自由開講》擊敗AlphaGo的男人回來了 人類與AI的第二回合開始了嗎？

◎ 陳擷安

在2016年擊敗AlphaGo的傳奇棋手李世乭，曾今再度站上與人工智能對抗的舞台，引發全球關注。當年那個場對局，被視為人類智慧與機器學習的分水嶺，如今他選擇回歸，不只是個人挑戰，再度是一場象徵性的對決。在已經全面落敗的時代，我們還能從AI手中奪回什麼。

世界圍棋冠軍南韓李世乭（右）再度站上與人工智慧對抗的舞台，引發全球關注。 （美聯社檔案照）回顧去年的歷史時刻，李世乭在五局對戰中取得人類唯一一勝，尤其是被稱為「神手」的關鍵落子，至今仍被視為人類直覺與創造力的代表。那一棋不僅震撼了人工智慧焦點，也讓世人重新思考，人類思維具仍不可取代的價值。然而隨著AI技術快速進步，從AlphaGo到後續更強大的系統，棋手幾乎無法在純競技中全面抗衡。

這也讓這次再戰的產生轉變。過去的對決，是人類試圖守住最後的疆界；如今的對抗，更是在探索人與AI的關係。

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AI不再只是對手，而逐漸成為工具與合作夥伴。許多職業棋手已經突破AI進行訓練，提升自身判斷能力，甚至發展出從未出現過的新型下法。換過去的話來說，AI已經改寫了圍棋本身，也改變了專業能力的形成方式。

但問題也隨之而來。當AI能夠提供近乎完美的解答時，人類的角色會不會被邊緣化。若勝負已不再懸念，比賽的是否仍然存在。這樣的疑問，其實不只出現在圍棋，而是擴散到各個領域。從金融分析到醫療診斷，AI的精準度與效率，正逐步超越人類，因此我們重新定義專業與價值。

從更廣的角度來看，李世乭的回歸，其實提醒一件事AI可以給出我們最正確的解，但人們仍意在選擇的理由、思考的路徑，以及創造。這也是為什麼即使AI全面領先，圍棋仍然具有觀看和討論的價值。因為人們關心的不只是誰贏，而是如何下那一步棋。

真正的競爭力，不在於是否擊敗AI，而在於能否與AI共存，並在其中創造新的價值。圖為AI示意圖。（法新社檔案照）對台灣而言，這樣的發展不僅是科技關注，更是產業與教育轉型的關鍵。

首先，在教育政策上，應加速導入人工智慧素養，讓學生不只是使用工具，而是認識其邏輯與限制。設計課程應從記憶導向轉為問題導向，培養跨領域整合能力，避免未來人才缺乏執行能力而缺乏判斷能力。

其次，在產業政策上，政府可鼓勵企業導入人機協作模式，而非嚴重以自動化取代人力。跨越補助與稅誘因，支援中小企業導入AI工具，同時保留決策層的人力判斷，提升整體競爭力。這不僅能避免就業市場的衝擊，也有利於產業升級。

再者，法規與治理層面也需事先佈局。隨著AI影響決策的比例提高，應建立透明與可調整機制，確保重要決策仍可被檢視與波動。台灣可參考國際發展，建立AI治理框架，平衡創新與風險控制避免管，技術發展快於制度設計。

最後，文化與社會層面也同樣不可忽視。李世乭的故事之所以引發共鳴，是因為它像徵人類在面對科技強大時，仍試圖保有自身價值。對台灣來說，未來不只追趕AI技術，更重要的是在科技發展中，找到屬於自己的定位。真正的對抗，不僅在於能否擊敗AI，而在於能否與AI共存，並在其中創造新的價值。

（作者為科技集團法務）

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